ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Дядото на 4-годишния Марти: Доживотен затвор за Бургазлиев
Автор: Ивет Калчишкова 12:24Коментари (0)1109
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Близки, приятели и граждани се събраха пред Съдебната палата в Пловдив с искане за справедлив процес и доживотен затвор за Никола Бургазлиев, прегазил и убил с АТВ пловдивчанката Христина и оставил 4-годишния Мартин сирак и инвалид за цял живот, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Пред медиите говориха съселяни на семейството, които са потресени от арогантното поведение на бащата на Бургазлиев.

"Не желая момчето да излиза на свобода. Баща му казва "Питайте как е", а можем ли да питаме Хриси как е. Мястото не му харесвало. Има една поговорка - "Каквото си надробиш, това си сърбаш", казаха още те.

Хората са обнадеждени, че след като разследването се е преместило от Несебър в София, то ще бъде обективно. 

По думите им след първоначалното излизане от ареста на Бургазлиев в дома му е имало банкет.

"Първият път беше усмихнат и щастлив и беше безнаказан. Баща му твърди, че стоял напразно в ареста, но така или иначе накрая това се приспада. Или пък тези хора са мислят, че няма да има присъда."

Те се притесняват, че ако Бургазлиев бъде пуснат на свобода, той може да избяга извън България. На протеста бе и дядото на малкия Марти Камен, които се грижи за него.

"Ходи като балерина на пръсти. Ръцете му треперят, не може да се храни. Говори си нещо. Лекарите казват, че ще се подобри. Благодарим им, че и в 12 през нощта си вдигат телефона. Да видим дали ще го израсте. Баща му е майка и баща", допълни той. 

Дядото на Марти бе категоричен, че Бургазлиев трябва да получи доживотен затвор. 

"В карцера на тъмно. Гробът врата няма. Живот за живот", споделиха други участници в протеста. 

Припомняме, че по-късно днес ще стане ясно какво решение ще вземе съдът в Бургас и дали ще пусне от ареста Никола Бургазлиев, променяйки неговата мярка за неотклонение.  

Повече можете да видите във видеото.



Още по темата: общо новини по темата: 81
16.02.2026 »
11.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
09.02.2026 »
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
ВКС върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Г...
10:29 / 16.02.2026
70% от коронарните операции в УМБАЛ "Свети Георги" са при пациент...
09:09 / 16.02.2026
Неработеща врата затруднява пловдивчани
08:31 / 16.02.2026
Пред Съдебната палата в Пловдив ще се проведе протест
08:14 / 16.02.2026
Фирмена кола на богата международна компания гази закона в Пловди...
18:45 / 15.02.2026
Пролетното издание на "Пловдив Джаз Фест" ще се отличава от всичк...
17:31 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: