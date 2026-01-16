ИЗПРАТИ НОВИНА
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборите. Искаме смяна на системата
Автор: Диана Бикова 12:10
© Plovdiv24.bg
В Пловдив официално беше представено гражданското движение "За президентска република". Национален инциатор е Красимир Янков, за Пловдив - Добромир Трифонов. В екипа за Пловдив и областта участват Мирослава Вълкова, Елица Чакмакова, Екатерина Манолова, Светлан Хаджиев и Ангел Крушев. Движението не е политическа партия и няма да се явява на избори, заяви Красимир Янков, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Структурирането на формацията е започнало преди повече от година и са проведени поредица срещи в цялата страна. "Срещите бележат ключов етап в нашата кауза за изграждане на силен и отговорен модел на управление, основан на президентска институция с ясно дефинирани и разширени правомощия", посочват организаторите.

В четвъртък вечерта е проведена първата среща с доброволците от Пловдив и областта. Заявления за участие в движението се приемат само онлайн. До момента са подадени над 1300 заявки от хора, които подкрепят каузата за президентска република. По време на протестите в края на 2025 г. - между 10 и 24 декември, са получавани по над 100 заявления на ден. В платформата на движението са регистрирани над 15 000 души, от които 3000 живеят в чужбина, имат интерес да се върнат в родината, но не са съгласни с политиката на управление. От следващия месец започват срещи с хората от големите диаспори, по време на които ще бъдат представени кампанията и целта на  гражданското движение "За президентска република", обясни Добромир Трифонов. 

Националният инициатор Красимир Янков допълни, че движението организира и обединява всички, които искат промяна на системата на държавно управление.

"Целта ни е България да стане президентска република, да има 120 депутати, възможност за отзоваване на избраните, включително кметове, общински съветници, президент. След като президентът е избран чрез мажоритарен избор, той ще може да се допитва до хората, да провежда референдум. Искаме да има ценз за избираемите, защото сега няма никакви ограничения, освен възрастовите. Това трябва да се обсъди и да бъде записано в Конституцията на Република България" - каза Янков. 

Според него, в президентска България също може да има професионална администрация, подобно на САЩ и Франция, и тогава тя ще е по-ефективна и по-високоплатена. Промяната би засегнала и областните управители, които сега се назначават. 

"Ние не предлагаме месия, предлагаме промяна на правилата. Ние искаме да архивираме сегашната Конституция и да се направи нова Конституция, която да регламентира функциите на институциите и правата на гражданите" - каза още Янков.

Целта е за 3 месеца да се съберат 450 000 подписа, но Янков е убеден, че може дори 1 милион да станат. Убеден е, че промяната зависи от всеки гражданин, а събирайки подписи, движението прави национален референдум. 

"Успеем ли да преодолеем изборната апатичност, през 2027 г. може да се свика Велико народно събрание, което да промени системата на управление от парламентарна република на президентска република, както е в Румъния, Полша, Кипър, Франция" - заяви Красимир Янков.

Повече за целите и амбициите на гражданското движение "За президентска република" гледайте в прикаченото видео!








Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

