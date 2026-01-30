ЗАРЕЖДАНЕ...
|Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
Става дума за обекта на веригата Happy на улица "Патриарх Евтимий" до бившия хотел "България", както и за PizzaLab на италианската уличка (ул. "11 август").
За успокоение на феновете на двата обекта оттам уточняват, че в момента текат ремонтни дейности и че в най-скоро време те ще отворят с нови визии.
