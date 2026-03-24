Поредно дарение и сключване на договор за дарение ще гледат общинските съветници на Пловдив на следващата сесия, информира Plovdiv24.bg. Предложение по казуса е изготвил заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов. Според документацията става въпрос за предоставяне собственост между частните фирми “Ви Ен Си Пловдив" ООД и “Марица Билдинг" ООД от една страна и община Пловдив от друга.
Става въпрос за малък, но важен терен от 30 кв. м. за реализиране на второстепенна улица. Той се намира в район “Западен" в “Парк отдих и култура", местност “Прослав".
Имотът е обременен със сервитут - право на прокарване на подземни електропроводи. Данъчната оценка на имота е 754 €. Ако общинските съветници приемат това дарение, договорът трябва да се сключи при условие, че имотът е освободен от тежести, с изключение на правото за прокарване и преминаване и не е предмет на вписани искови молби на договори за ипотеки или други договори, които имат предмет за разпореждане или управление на имота.
Plovdiv24.bg припомня, че това е третото дарение, което ще се гледа на заседание на общинския съвет. В дневния ред предстои да бъдат включени и дарение за изградена улица от северната страна на комплекс "Марица гардънс", която е външна за комплекса с площ от 2972 кв. м. и данъчна оценка 50 699,60 €.
А вторият имот отново в район “Северен" с площ 521 кв. метра с данъчна оценка - 8887,80 €
Изграждането на улици в Пловдив е от първостепенно значение с оглед по-добрата свързаност в града и намаляване на транспортните тапи на места.
Дарението на двете фирми ще се гледа на сесия на Общинския съвет този четвъртък - 26 март.
Две фирми даряват парцел за улица на община Пловдив
