© Plovdiv24.bg виж галерията "Около 7.50 часа тази сутрин в Пето РУ в Пловдив е постъпил сигнал за пътен инцидент в ж.к. "Тракия" на ул. "Вълко Шопов". По първоначални данни 54-годишен водач на автобус от градския транспорт губи контрол и се удраря челно в друг автобус.



При удара са пострадали виновният водач и пътничка от втория автобус, които са откарани за преглед в болница. При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол", съобщиха от полицията.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.