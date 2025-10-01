ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама са в болница след автобусната катастрофа в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:36
© Plovdiv24.bg
"Около 7.50 часа тази сутрин в Пето РУ в Пловдив е постъпил сигнал за пътен инцидент в ж.к. "Тракия" на ул. "Вълко Шопов". По първоначални данни 54-годишен водач на автобус от градския транспорт губи контрол и се удраря челно в друг автобус.

При удара са пострадали виновният водач и пътничка от втория автобус, които са откарани за преглед в болница. При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол", съобщиха от полицията.








Сега 100% шофьорът ще каже, че му е прилошало. Всеки ден ги гледам автобусните шофьори как най- безцеремонно и грубо нарушават правилата, никой не ги глобява и като направят гаф- все им е станало лошо.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

