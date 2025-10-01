ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама са в болница след автобусната катастрофа в Пловдив
При удара са пострадали виновният водач и пътничка от втория автобус, които са откарани за преглед в болница. При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол", съобщиха от полицията.
преди 19 мин.
