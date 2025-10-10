ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два протеста затварят пътища в Пловдивско, избягвайте маршрута
От ОДМВР – Пловдив е създадена организация за охрана на обществения ред и обезпечаване на пътната безопасност във връзка с постъпило уведомление за провеждане на граждански протест от 16 ч. на 12 октомври в селата Труд и Рогош.
Маршрутите, по които се очертава да има шествия, са следните:
- в село Труд – от събирателен пункт край чешма "Гергана“ по Карловско шосе до кръговото движение за село Строево и обратно.
- в село Рогош – от събирателен пункт пред читалището до кръстовище на пътя за село Трилистник и обратно.
За избягване на необосновани затруднения на трафика и възникване на пътни произшествия, съветваме водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват стриктно указанията на полицейските служители и по възможност предварително да изберат други възможни направления за придвижването си.
преди 1 ч. и 3 мин.
