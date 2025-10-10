ИЗПРАТИ НОВИНА
Два протеста затварят пътища в Пловдивско, избягвайте маршрута
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:27Коментари (2)2249
©
Илюстративна снимка
Очакват се временни затруднения на движението заради протестни действия в селата Труд и Рогош в неделя. Това съобщиха от пресцентъра на пловдивската полиция. 

От ОДМВР – Пловдив е създадена организация за охрана на обществения ред и обезпечаване на пътната безопасност във връзка с постъпило уведомление за провеждане на граждански протест от 16 ч. на 12 октомври в селата Труд и Рогош.

Маршрутите, по които се очертава да има шествия, са следните:

-  в село Труд – от събирателен пункт край чешма "Гергана“ по Карловско шосе до кръговото движение за село Строево и обратно.

- в село Рогош – от събирателен пункт пред читалището до кръстовище на пътя за село Трилистник и обратно.

За избягване на необосновани затруднения на трафика и възникване на пътни произшествия, съветваме водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват стриктно указанията на полицейските служители и по възможност предварително да изберат други възможни направления за придвижването си.







Набирам кандидати за "ПРОТЕСТ с блокиране на АМ "Тракия" с искане за РЕДОВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ с цена максимум ДВА ЛЕВА, а от 01.01.2026 ЕДНО ЕВРО, София - Пловдив." Разходите да са за сметка на СТОЛИЧНА ОБЩИНА. Очаквам предложения за дата и час.
