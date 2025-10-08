© Фейсбук виж галерията Огромно дърво се е стоварило в междублоково пространство в Пловдив и е увредило една от пейките там. За това съобщи жител на града под тепетата.



За щастие няма пострадали хора, още повече, че мястото по принцип е доста оживено. Дървото най-вероятно е било изгнило, което е довело и до инцидента:



"Пред ансамбъл "Тракия", стовари се буквално на метри, преди оттам да минат майка с дъщеря си. А обикновено това място и тези пейки са пълни с хора. Късмет, че няма ударени...", обясни ситуацията очевидец.