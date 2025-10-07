Дърво падна върху кола в Пловдив

© Plovdiv24.bg Архивна снимка Служителите на ОП "Паркове и градини" са се отзовали на десетина сигнала за паднали дървета в районите "Централен" и "Тракия" тази сутрин, съобщиха от предприятието пред репортер на Plovdiv24.bg.



За щастие няма пострадали хора. В район "Тракия" дърво е паднало върху автомобил на гражданин вследствие на обилния дъжд, който не спира повече от 24 часа.



Счупено е задното стъкло на колата. Дежурни екипи на предприятието работят на място и в този час.