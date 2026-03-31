Plovdiv24.bg вече информира, че авария на довеждащ водопровод на ул. "Ландос" остави без вода половината район "Източен", а в другата налягането е сериозно намалено. В целия град високите етажи са без вода. Екипите на ВиК са на място и работят по отстраняването на повредата, съобщи инж. Йордан Чемишев от дружеството.
Сега ви предоставяме възможност да видите ситуацията, заснета от дрон.
Проблемът е заради гръмнал етернитов водопровод Ф350. Направена е изолация на засегнатия участък, но цялата улица "Ландос" е под вода. Местните се шегуват, че кварталът вече ще се нарича "Малката Венеция". На сайта на ВиК не е посочен точен час за отстраняване на аварията.
Припомняме, че довеждащият водопровод на ул. "Ландос" за втори път претърпява сериозна повреда. Миналия път цялата улица се превърна буквално в река. Оказа се, че тогава гръмна 80-годишния магистрален етернитов водопровод близо до кръстовището с бул. "Цариградско шосе".
Дрон засне тежкото положение в източната част на Пловдив и погълнатата кола
Легенди идват в Пловдив
31.03
За обновяването на Музея на театъра и новата му визуална идентичност, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
30.03
Вътрешният министър: Проверката срещу директора на полицията в Пл...
17:27 / 31.03.2026
18 сигнала за изборни нарушения са постъпили в ОД МВР Пловдив
17:06 / 31.03.2026
Вътрешният министър дойде в Пловдив
16:00 / 31.03.2026
РИОСВ Пловдив разпореди засилени мерки срещу паленето на стърнища...
15:05 / 31.03.2026
Ученици изненадаха учителка в Пловдив с покана за бал
15:23 / 31.03.2026
Кметът на Пловдив обсъди с американски партньори нови възможности...
13:41 / 31.03.2026
