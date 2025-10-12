ИЗПРАТИ НОВИНА
Докато си разхожда кучето, пловдивчанка се натъкна на ужасяваща гледка: Майко, мила!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:07Коментари (0)203
©
“Гнусотията стои. Кой ще го чисти това, кочина. Майко, мила! Кошмарно, ужасно, пълно е със зарази." Така пловдивчанка описа сигнала си до редакцията на Plovdiv24.bg.

Гледката, на която тя се е натъкнала, докато разхожда кучето си са доста боклуци, разхвърляни, според думите ѝ от клошар, който е намерил място на Младежкия хълм, където да преживява без дом и покрив на главата.

По разказа ѝ тя е пускала десетки сигнали, които са останали без резултат, заради което потърси и Plovdiv24.bg за съдействие за проблема. 

Алеите на тепето вместо да са приятно място за разходка и отдих, са превърнати в мини сметище, от което смърди.








