© “Гнусотията стои. Кой ще го чисти това, кочина. Майко, мила! Кошмарно, ужасно, пълно е със зарази." Така пловдивчанка описа сигнала си до редакцията на Plovdiv24.bg.



Гледката, на която тя се е натъкнала, докато разхожда кучето си са доста боклуци, разхвърляни, според думите ѝ от клошар, който е намерил място на Младежкия хълм, където да преживява без дом и покрив на главата.



По разказа ѝ тя е пускала десетки сигнали, които са останали без резултат, заради което потърси и Plovdiv24.bg за съдействие за проблема.



Алеите на тепето вместо да са приятно място за разходка и отдих, са превърнати в мини сметище, от което смърди.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.