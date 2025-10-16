© виж галерията Началникът на Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ “Св. Георги" доц. д-р Елеан Зънзов стана “Лекар на 2025 г." на церемония на Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Пловдив. При получаването на признанието снощи той благодари на екипа си и цялото отделение, което ръководи.



"Трогнат съм! Няма по-голяма награда от това да бъдеш оценен от собствените си колеги. Лично аз сам нямаше да се справя", заяви той. А като доказателство за думите му клиниката получи вълнуващо писмо от пациенти от Република Северна Македония, които благодариха за положените грижи след трагедията в Кочани.



“В днешно време е рядкост да си толкова добър лекар, а още повече – човек. Вие и вашият екип сте и двете“, написаха Александър, Драган и Йован.



Доц. Зънзов стана лекар на годината заради големия си опит и човечността, която проявява към пациентите си.



Наградата “Лекар на годината – Болнична помощ" взе д-р Костадин Георгиев от Първомай. В категорията “Специализирана извънболнична медицинска помощ" бе отличен доц. д-р Пламен Тодоров."Семеен лекар на годината" за област Пловдив стана д-р Зорница Амбарева. А почетния приз "Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалността“ получи д-р Елена Михайлова, която е сред основателите на Отделението по интензивна терапия в Детската клиника на ВМИ "Иван Петрович Павлов“.



Доайенът на пловдивската педиатрия д-р Атанас Петров бе отличен в категорията "Всеотдайност и дългогодишна грижа за детското здраве“. Д-р Емилия Начева, гастроентеролог от УМБАЛ "Каспела“, пък бе наградена за внедряването на ехоендоскопска гастроентеростомия). Приза за “Млади медицински надежди – Ти си нашето бъдеще" получи психиатъра д-р Силвия Стоева.