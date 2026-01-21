До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ

© Plovdiv24.bg Жълт код е в сила за Пловдив и областта за днес, 21 януари. От Националния институт по метеорология и хидрология прогнозират първи сняг за сезона с образуване на снежна покривка в града до 10 сантиметра. Очаква се заледяване на пътните настилки.



През втората половина от денонощието ще започнат валежи от сняг, които с очакваното затопляне привечер ще преминат в дъжд, ще се създадат условия за поледици. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, казват още от НИМХ конкретно за града под тепетата.



Прогнозата за деня за цялата страна:



Днес ще е облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централен Предбалкан. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, а през нощта срещу четвъртък и в централната част от Дунавската равнина, ще премине в дъжд и там ще се образува поледица. Максималните температури ще са между 0° и 5°, в София – около 0°.



В планините времето ще е облачно и около обяд в Рило-Родопската област ще завали сняг и по проходите ще има условия за навявания. Привечер ще завали и в Централна Стара планина. В Източните Родопи, а през нощта и в централната част на Стара планина ще има валежи от дъжд и сняг и ще има условия за образуване на поледица. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 5°.