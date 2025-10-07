ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дни на иновациите в образованието в Пловдив
Роботика и изкуствен интелект – в помощ на учителя
Програмата отново поставя акцент върху роботиката и игрите с наука, с демонстрации на LEGO® Education, които показват как децата могат да учат чрез игра и експерименти. Учителите ще видят как роботите стимулират любопитството, сътрудничеството и логическото мислене още от ранна възраст.
Друг ключов фокус е изкуственият интелект (AI) в образованието – не дали, а как да бъде внедрен. Експерти ще представят реални примери за използване на AI инструменти при подготовка на уроци, оценяване и персонализирано обучение. Темата се вписва в STEAM подхода, който обединява наука, технологии, инженерство, изкуство и математика в едно практическо преживяване за учениците.
Практически демонстрации и дигитални умения
Участниците ще имат възможност да се включат в интерактивни демо-сесии, представящи безплатни дигитални решения като Canva Education, Samsung образователни платформи и интерактивни уроци по наука. Ще се демонстрират нови методи за презентиране и ангажиране на учениците, които могат да се приложат веднага в класната стая.
В партньорство с Google, Acer, Samsung, LEGO® и Canva, инициативата предлага практични идеи и инструменти без комерсиален натиск, които да улеснят ежедневната работа на учителите.
"Дни на иновациите в образованието" са национална инициатива, чиято мисия е да вдъхнови и подкрепи българските учители в прехода към по-интерактивно, технологично и творческо обучение. Тя се организира от Център за творческо обучение в партньорство с водещи технологични компании и експерти в сферата на образованието.
