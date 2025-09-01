Дневно и вечерно парти на фестивал в Пловдив преди 6 септември

© На 5 септември в Градската градина от 1878 г. (Дондуковата градина), Пловдив, ще се проведе първото издание на All Together Now – мини фестивал за електронна музика. Събитието ще продължи от 16:00 до 23:00 ч. и ще обедини дневно и вечерно парти в сърцето на града.



Идеята за парти серията All Together Now се ражда през 2014 г. в artnewscafe като пространство за срещи и празнични събирания на пловдивчани и техни приятели, завърнали се от София и чужбина. Първото издание се превръща в традиция, която през годините събира различни публики и артисти. Единадесет години по-късно серията прави естествената си крачка от клуб към открито пространство. На 5 септември 2025 г. ще се проведе първото фестивално издание All Together Now в Градската градина от 1878 г. на ул. “Христо Г. Данов" (Дондуковата градина) – ден и нощ с музика от 16:00 до 23:00 ч.



Мястото на събитието не е избрано случайно – това е първата градска градина в България и е част от усилията на район “Централен", Община Пловдив за оживяване на района и превръщането му в пешеходна зона, културно пространство и притегателен център за млади хора.



Музикалната програма ще бъде представена от аудио-визуалния колектив Melformator – една от водещите сили на пловдивската алтернативна сцена през последните дванадесет години. В състава му са диджеите sayulke, Denitza, waysie и DJ Curator. Колективът стои зад стотици музикални и културни събития и е сред най-разпознаваемите имена на клубната сцена в страната.



Към тях се присъединява ELVE – половината от проекта Elve&Fille и съоснователка на феминисткия колектив Die Tanzenden Kitzler. Специален гост от Германия е мултидисциплинарният артист и диджей TECHNOBETON, създател на парти серията Fondazione Technobeton, привлякла едни от най-интересните имена на световната електронна сцена.



Събитието се реализира с подкрепата на район “Централен" на Община Пловдив, Фондация "Пловдив 2019“, EVN и Vivacom.