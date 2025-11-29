Днешният рожденик: Всички културни пловдивчани са чували за него!

© Младен Цветанов Влашки е литературен критик и историк, народен представител в XXXVIII народно събрание.



Роден е на 29 ноември 1959 г. в Пловдив. Завършва Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология (1984). Постъпва на работа в Пловдивския университет през 1986 г. като асистент. Главен асистент (1997). Доцент (2020).



Доктор по сравнително литературознание на Пловдивския университет и доктор по философия на Виенския университет. Специализира теория на романа и сравнително литературознание във Виенския университет през 1989 г. и в периода 1992 – 1994 г.



Народен представител от Пловдив в XXXVIII народно събрание на Република България и член на НСРТ през 2001 г.



Съосновател и редактор на литературното списание "Страница“. Автор и водещ на радио-предаването "Преге“ по БНР-Пловдив от 2008 г.



Научните му интереси са в областта на сравнителното литературознание с акцент върху немскоезичната литература и литературата от ХІХ и ХХ век, както и върху българската литературна история на ХХ век.



Честит 66-и рожден ден!