Днес за 5 часа спират движението по три улици в Пловдив

© От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждане на футболна среща на стадион "Локомотив“, между отборите на ПФК "Локомотив"- Пловдив и ПФК "ЦСКА"- София, днес от 17.00 ч. до 22.00 ч. ще бъде спряно движението по:



- ул. "Лев Толстой" - от кръстовище с бул. "Санкт Петербург", до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";



- ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовище с ул. "Лев Толстой", до кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев";



- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев", до кръстовище с бул. "Освобождение".



Движението на автобусите се променя, както следва:



Линия № 9.



Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.



В обратна посока:



ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 –с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №352 – ж.к. Тракия – бл. 204 и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия № 10.



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А12.



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Ул. "Съединение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия № 21.



Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 25.



Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 29.



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 66.



Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12) - обръщалото.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.