ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Днес за 5 часа спират движението по три улици в Пловдив
- ул. "Лев Толстой" - от кръстовище с бул. "Санкт Петербург", до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";
- ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръстовище с ул. "Лев Толстой", до кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев";
- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев", до кръстовище с бул. "Освобождение".
Движението на автобусите се променя, както следва:
Линия № 9.
Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.
В обратна посока:
ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 –с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №352 – ж.к. Тракия – бл. 204 и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 10.
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А12.
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Ул. "Съединение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 21.
Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 25.
Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 29.
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 66.
Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12) - обръщалото.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Мъж покани свой познат в дома си в Пловдив, след което му нанесе ...
17:33 / 01.08.2025
Установиха кой е шофьорът на автомобила, от чийто люк се бе показ...
16:05 / 01.08.2025
Общинска болница иска 4 млн. лв инвестиционен заем
15:06 / 01.08.2025
Специализирано обучение за деца с кохлеарни импланти се проведе в...
13:45 / 01.08.2025
Нов зам. районен прокурор на Пловдив встъпи в длъжност
13:39 / 01.08.2025
Ограничават движението заради мача Локо-ЦСКА
13:16 / 01.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Евгени Минчев призна за Емил Димитров
10:37 / 31.07.2025
Маги забрави за Карлос Насар
11:03 / 31.07.2025
НИМХ: Студ от 12 градуса през август и жеги до 40°
17:35 / 31.07.2025
Денят настъпи, честито на Константин Каменаров!
14:05 / 31.07.2025
Уволнили магазинер заради Лили Иванова
09:06 / 01.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS