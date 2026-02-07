Днес новоназначеният епископ на Софийско-Пловдивския диоцез встъпва в длъжност

© С тържествена литургия в катедралата "Свети Лудвик" днес встъпва в длъжност новоназначения епископ на Софийско-Пловдивдски диоцез монсеньор Румен Станев. Преди месец папа Лъв XIV го назначи за епископ на диоцеза.



За събитието пристигат кардиналът на Белград Ладислав Немет, архиепископът на Букурещ Аурел Перка, епископът на Скопие Киро Стоянов, Мишел Аун от Ливан, гости от Ватикана и други.



Ще присъстват представители на общинските и гражданските власти на Пловдив, посланици и представители на бизнеса. Сред поканените са членове на Българската православана църква, мюсюлманското вероизповедание и арменската църква.



В тържествената литургия ще участват апостолическият нунций в България монсеньор Лучано Суриани, досегашният Софийско-Пловдивски епископ Георги Йовчев, Никополският епископ Страхил Каваленов, Петко Вълов, епископ за католиците от византийско-славянски обред и Христо Пройков, почетен епископ.



В началото на службата ще бъде прочетена на български език папската була, с която Румен Станев е назначен за епископ. Досегашният епископ Георги Йовчев ще предаде пасторала, епископският жезъл на апостолическия нунций, който ще го връчи на новия епископ.



Със сядането си на катедрата монсеньор Румен Станев символично ще поеме епископската власт над диоцеза. След това различни представители - свещеници, монаси, монахини и представители на верните ще го поздравят, като така символично ще признаят неговото служение и авторитет.