Директните полети от Пловдив до Братислава ще са три пъти седмично, цените започват от 17,99 евро

© Wizz Air открива нова база в Братислава, Словакия, и пуска два нови целогодишни директни маршрута до България – от Братислава до Пловдив и Варна.



Полетите ще се изпълняват три пъти седмично (вторник, четвъртък и събота) от 15 ноември 2025 г., с билети, започващи от 17,99 евро.



Братислава, разположена на Дунав и граничеща с Австрия и Унгария, е удобна отправна точка за пътувания в Централна Европа, предлагаща исторически и културни забележителности, разнообразна кухня и близост до Виена, Прага и Будапеща.



"С тези два нови маршрута поставяме България още по-осезаемо на картата на Централна Европа. Пловдив и Варна ще бъдат само на няколко часа път от Братислава – столица с уникално разположение между три държави. Това е покана за повече туристи, повече културен обмен и нови бизнес възможности. Ще продължим да работим с нашите партньори на летище Варна и летище Пловдив в синхрон с нашата инициатива Customer First Compass, за да предлагаме на пътниците удобни маршрути, атрактивни цени и отлично обслужване,“ споделя Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации" в Wizz Air.



Компанията подчертава, че новите линии ще засилят туристическите, културните и бизнес връзки между България и региона. Летище Пловдив изразява признателност за сътрудничеството, като го определя като важна стъпка за развитието на района.



Wizz Air отбелязва 20 години от първия си полет от България и вече оперира 54 маршрута от четири български града до 17 държави, с девет самолета Airbus A320, базирани в София и Варна.