Дипломният проект на Екатерина Иванова представлява симулационно и експериментално изпитване на клеморед, разработен именно в тази фирма. Дипломантката от специалност "Електротехника“ в Техническия университет – филиал Пловдив изследва загряването на силов разпределителен клеморед при различни токови натоварвания. Това дава възможност да се провери безопасността на уреда по време на експлоатацията. При прегряване на електрическите апарати над допустимото има опасности от повреди като пробив в изолацията, късо съединение, възникване на пожари и други. Именно затова е важно да бъдат изпитвани преди пускането им на пазара. Екатерина Иванова разказва: "Темата на моята дипломна работа е "Експериментално и числено изследване на загряването на силов разпределителен клеморед“. Измервах температурата на клемореда – в електрическо табло чрез термодвойки, както и чрез разработен 3D компютърен модел на клемореда. Идеята ми предложи моят преподавател доц. д-р инж. Иван Хаджиев. Приех я и така той стана и мой научен ръководител.“Опитната постановка на инж. Екатерина Иванова представлява електрическо табло, в което е монтиран именно силовия разпределителен клеморед, който служи не за битови, а за индустриални нужди. Към клемореда се свързва входящ кабел със сечение 95 мм2, а изходящите кабели са със сечения 25 мм2. В дипломната ми работа изследвахме влиянието на токовото натоварване и броят на изходящите проводници върху загряването на клемореда, казва инж. Иванова. "В електротехниката има стандарти, които трябва да се спазват. Допустимото прегряване на клемореда съгласно стандарт БДС EN 60947-7-1:2009 е 45 оС. Обявеният ток на силовия разпределителен клеморед е 250 А. Проведохме тестове при различно токово натоварване до достигане на установен топлинен режим. Изследвахме го в лабораторията по "Комутационна техника“. Експерименталните резултати показаха, че при изпитвателен ток 250 А прегряването на клемореда е под допустимото съгласно стандарта. Установихме също така, че с намаляване на броя на изходящите проводници прегряването на клемореда се увеличава, но отново остава под допустимото съгласно стандарта. Всичко това показва, че предлагания на пазара силов разпределителен клеморед отговаря на стандарта по отношение на допустимото прегряване при обявения ток.Инженер Екатерина Иванова добавя в дипломната си разработка и още нещо. Тя прави 3D компютърен модел на своя клеморед, чрез който получава числени резултати за загряването на клемореда. "Експериментите вървяха успоредно: получените резултати от измерването на температурата на клемореда се сравняваха с тези, получени от компютърния модел. След като се установи много добро съвпадение между числените и експерименталните резултати, клеморедът може да бъде изследван изцяло чрез програмния продукт. Предимството при работа с 3D компютърния модел е, че не е необходимо клемореда да се изследва експериментално, защото това е трудоемко и времеемко. Компютърният модел дава възможност клеморедът да бъде изследван при по-големи токови натоварвания и различни условия на охлаждане, трудно постижими експериментално.“ - обяснява тя.Изследваният от Екатерина Иванова клеморед остава в лабораторията по електротехника на Техническия университет – филиал Пловдив. Тя обяснява: "Макетът на опитната постановка го направихме в нашата фирма. За мен бе голяма помощ, че можех да го направя там и да ми помагат опитните ни инженери.“