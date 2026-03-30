Автор: Диана Бикова 11:46 / 30.03.2026

Иновативна медицинска апаратура беше дарена на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" по инициатива на BTL Industries България и Гражданско движение "Будител". Дарението представлява апарат, който вкарва контролирано въглероден диоксид по време на хирургическа намеса в тялото за подобряване видимостта на хирурга, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Дарението е на стойност малко над 45 000 лева. Сумата е събрана само за два дни от служителите на BTL Industries България в рамките на кампанията "Денят на Ели".



"Преди около година и половина създадохме наша кампания в компанията. Тя започна с това, че събирахме пари за една наша колежка, която имаше онкологично заболяване. За съжаление тя загуби битката и тогава парите, които бяхме събрали, ги дарихме за друг апарат за лапароскопски операции. Сега решихме, че доброто трябва да продължи. В тази връзка направихме традиция в BTL, казва се "Денят на Ели" в памет на нашата колежка. Хората във фирмата събират пари и накрая решаваме в каква кауза да ги дари. В този случай решихме да не е индивидуална кауза за определено лице, а да е някъде, където може тази помощ да помогне на повече хора. Затова днес сме тук и даряваме този апарат" - каза представител на гражданско движение "Будител" и на фирмата.



Идеята за вида апаратура е изцяло от детската клиника. Проф. д-р Иван Дечев посочи, че тя ще доведе до нов качествен начин на лечение на децата и изрази искрени благодарности на ръководството на УМБАЛ "Св. Георги" за дарението.



"Много съм развълнувана, защото за пореден път получаваме нещо невероятно, в памет на един човек. Всичко, което е дарено, го ползваме безукорно" - сподели началникът на Клиниката по детска хирургия проф. д-р Пенка Стефанова.



Пловдивската клиника бе домакин на световен форум с участието на представители от водещи медицински университети, сред които Оксфорд, Кеймбридж, Китай. Всички били възхитени от работата в пловдивската клиника и искали да си сътрудничат.



"Направихме детска хирургия на 5 континента. Има деца, дори бебета на по 3 месеца, оперирани от огромни тумори, които се прибират след успешно лечение в домовете си.



На церемонията по даряването присъстваха чуждестранни студенти на проф. Стефанова, които изразиха адмирации към целия екип на клиниката.



