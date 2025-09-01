ИЗПРАТИ НОВИНА
Деси Добрева: Пловдив бие всички други градове
Автор: Ивет Калчишкова 11:45Коментари (2)1760
© Plovdiv24.bg
Над 300 деца от област Пловдив ще участват в спектакъла "Гиздава" на Деси Добрева и Нешка Робева, споделиха преди минути лично те по време на пресконференция в заседателната зала на община Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

"Пловдив бие всички други градове по брой на участниците", категорична бе Деси Добрева. 

Благотворителният концерт-спектакъл ще се проведе на 4 септември на Античния театър като билетите вече са почти разпродадени. 

Приходите от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в региона – местни клубове, състави и деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта. Община Пловдив предоставя сцената на Античен театър напълно безвъзмездно.

Певицата Деси Добрева сподели, че от години насам помага на таланти, но тази година е решила да даде публичност на постъпката си, за да се заразят и други хора. 

"100% от печалбата ще даря на децата в нужда от местно ниво. Идеята на "Гиздава" е да подкрепи младите таланти, като им даде достъп до голяма сцена. Децата се вълнуват и ще участват с голямо желание", каза тя пред камерата на Plovdiv24.bg.

Нешка Робева допълни, че се е впуснала в тази инициатива, защото България има нужда от своите деца.

"Това, което ще преживеят на сцената и от това, което ще чуят от публиката, ще разберат колко са ценни и необходими. Пловдив наистина е културен център", каза още тя.

След последния концерт в София през декември Деси Добрева публично ще обяви какво е спечелено и къде ще отиде всеки един лев. 

Повече можете да видите във видеото. 








