Като част от активностите по образователната програма #YouthEmpowered гост-лектор от екипа на Кока-Кола ХБК България говори за силата на адаптивносттаДесетки ученици и студенти се включиха в събитието "Среща с големия бизнес“, което се проведе в Американския център в Пловдив. Инициативата се организира от Младежкия съвет към Американското посолство в България, а Кока-Кола ХБК България се включи в нея като партньор чрез образователната си програма #YouthEmpowered, насочена към развитието на умения и кариерна ориентация на младите хора.Гост-лектор на събитието бе Адриана Трифонова, Sales Team Lead в Кока-Кола ХБК България, която представи лекция на тема "Адаптивността: ключово качество за новото поколение“. Пред младата аудитория тя сподели ключови моменти от своя 20-годишен професионален опит в Кока-Кола ХБК България и уроците, които е научила по пътя си през различни роли и предизвикателства в компанията.В презентацията си тя разказа как способността да се адаптираш към нови екипи, клиенти и динамични ситуации може да се превърне в едно от най-силните качества на младия професионалист. Чрез реални примери от практиката Адриана Трифонова показа защо гъвкавостта, готовността за учене и смелостта да приемаш промяната са ключови фактори за успешна кариера.Участниците имаха възможност да зададат въпроси, да научат повече за реалната бизнес среда и да получат практически съвети за първите си професионални стъпки. Срещата се превърна в открит разговор между млади хора и представител на международна компания за това какви умения са най-ценни на пазара на труда днес.Инициативата "Среща с големия бизнес“ е насочена към ученици от 9 до 12 клас и студенти и цели да ги запознае с възможностите за развитие в корпоративната среда чрез срещи с професионалисти от практиката. След Пловдив поредицата продължава и със събития на 6 март във Велико Търново, на 10 март в София, на 12 март в Бургас и на 13 март във Варна.Партньорството с Младежкия съвет към Американското посолство надгражда дългогодишния ангажимент на Кока-Кола ХБК България към подкрепата на младите хора. Чрез програмата #YouthEmpowered от 2017 г. досега близо 36 000 младежи в България са развили умения за успешен кариерен старт.