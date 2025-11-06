ЗАРЕЖДАНЕ...
|Делото за убийството в Цалапица започва на втора инстанция
Прокуратурата протестира присъдата от 15 години затвор, наложена на Бизюрев от магистратите на първа инстанция. Държавното обвинение настоява за доживотен затвор.
Майката на убития Димитър Малинов, както и негови роднини, също искат доживотна присъда за извършителя. От присъдата на Окръжния съд не е доволен и защитникът на подсъдимия – адвокатът на Бизюрев иска намаляване на наказанието.
Бизюрев бе признат за виновен, че на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил жертвата, и получи наказание от 15 години лишаване от свобода.
Съдът обаче го оправда по първоначалното обвинение за убийство, извършено с особена жестокост.
Именно тази част от решението е обжалвана от прокуратурата, която настоява присъдата да бъде изменена и наказанието увеличено на доживотен затвор.
