ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Делото за пожара в ОУ "Душо Хаджидеков" пак не тръгна
Подсъдим е строителят Антон Г., спрямо когото е повдигнато обвинение, че на 1 септември 2022 г. по непредпазливост е запалил чужд имот - двуетажна масивна сграда от 666 кв. м., на значителна стойност, като от деянието са последвали значителни вреди в размер на 64 805.90 лева.
Представител на община Пловдив заяви в съдебната зала, че няма да предявяват претенция като граждански ищец, тъй като сумата за щетите е преведена. При изясняване на ситуацията стана ясно, че общинското имущество е застраховано в дружеството "ОЗК Застраховане", а полицата на подсъдимия за професионална отговорност и застраховка на имуществото е в "ДЗИ - общо застраховане". Съдът реши да изиска от двете компании застрахователните договори, както и официална информация дали от "ДЗИ - общо застраховане" е платена на "ОЗК Застраховане" сумата от щетата.
Разпоредителното заседание бе отложено за 24.10.2026 от 10 часа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
19:41 / 18.08.2025
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести...
18:30 / 18.08.2025
Сериозни промени в движението заради ремонта на "Рогошко шосе"
16:52 / 18.08.2025
Пожарникари режат автомобил край Пловдив, за да извадят шофьора
16:21 / 18.08.2025
Прокуратурата за убийството в Първомай: Извършителят се издирва
15:26 / 18.08.2025
Потушен е пожарът на сметището край Шишманци
13:23 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS