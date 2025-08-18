Делото за пожара в ОУ "Душо Хаджидеков" пак не тръгна

© Plovdiv24.bg Делото за запалването на покрива на пловдивското основно училище "Душо Хаджидеков" за пореден път не започна. Щетите са възстановени, но в съдебната зала възникна казус дали застрахователят на строителната фирма, наета за ремонта на училището, е превел сумата на застрахователя на общината, предава Plovdiv24.bg.



Подсъдим е строителят Антон Г., спрямо когото е повдигнато обвинение, че на 1 септември 2022 г. по непредпазливост е запалил чужд имот - двуетажна масивна сграда от 666 кв. м., на значителна стойност, като от деянието са последвали значителни вреди в размер на 64 805.90 лева.



Представител на община Пловдив заяви в съдебната зала, че няма да предявяват претенция като граждански ищец, тъй като сумата за щетите е преведена. При изясняване на ситуацията стана ясно, че общинското имущество е застраховано в дружеството "ОЗК Застраховане", а полицата на подсъдимия за професионална отговорност и застраховка на имуществото е в "ДЗИ - общо застраховане". Съдът реши да изиска от двете компании застрахователните договори, както и официална информация дали от "ДЗИ - общо застраховане" е платена на "ОЗК Застраховане" сумата от щетата.



Разпоредителното заседание бе отложено за 24.10.2026 от 10 часа.