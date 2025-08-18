ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Делото за пожара в ОУ "Душо Хаджидеков" пак не тръгна
Автор: Диана Бикова 19:33Коментари (0)210
© Plovdiv24.bg
Делото за запалването на покрива на пловдивското основно училище "Душо Хаджидеков" за пореден път не започна. Щетите са възстановени, но в съдебната зала възникна казус дали застрахователят на строителната фирма, наета за ремонта на училището, е превел сумата на застрахователя на общината, предава Plovdiv24.bg.

Подсъдим е строителят Антон Г., спрямо когото е повдигнато обвинение, че на 1 септември 2022 г. по непредпазливост е запалил чужд имот - двуетажна масивна сграда от 666 кв. м., на значителна стойност, като от деянието са последвали значителни вреди в размер на 64 805.90 лева.

Представител на община Пловдив заяви в съдебната зала, че няма да предявяват претенция като граждански ищец, тъй като сумата за щетите е преведена. При изясняване на ситуацията стана ясно, че общинското имущество е застраховано в дружеството "ОЗК Застраховане", а полицата на подсъдимия за професионална отговорност и застраховка на имуществото е в "ДЗИ - общо застраховане". Съдът реши да изиска от двете компании застрахователните договори, както и официална информация дали от "ДЗИ - общо застраховане" е платена на "ОЗК Застраховане" сумата от щетата. 

Разпоредителното заседание бе отложено за 24.10.2026 от 10 часа.


Още по темата: общо новини по темата: 20
09.12.2024 Фалстарт на делото за запаления покрив на ОУ "Душо Хаджидеков"
22.06.2023 Директорът на пловдивската пожарна бе награден
28.10.2022 Възпитаници на ОУ "Душо Хаджидеков" благодариха на огнеборци
10.10.2022 Страхотна новина за децата от "Душо Хаджидеков"
04.10.2022 Връщат учениците в сградата на ОУ "Душо Хаджидеков"
03.10.2022 Директорка на пловдивско училище: Щастливи сме. Справихме се. Какво повече мога да кажа
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
19:41 / 18.08.2025
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести...
18:30 / 18.08.2025
Сериозни промени в движението заради ремонта на "Рогошко шосе"
16:52 / 18.08.2025
Пожарникари режат автомобил край Пловдив, за да извадят шофьора
16:21 / 18.08.2025
Прокуратурата за убийството в Първомай: Извършителят се издирва
15:26 / 18.08.2025
Потушен е пожарът на сметището край Шишманци
13:23 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е образуването на изцяло нов суперконтинент
21:04 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни
12:34 / 16.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Световна черна хроника
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: