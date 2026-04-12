В детска градина "Светла“ в Пловдив се проведе благотворителен базар, който събра деца, родители и учители в обща кауза – подкрепа за лечението на Димитър Миланов, диагностициран с миелоидна левкемия.

Инициативата бе организирана от екипа на Детска градина "Светла“ и премина при силен обществен интерес. Малките възпитаници, заедно със своите родители и преподаватели, изработиха ръчно великденски сувенири и украси, които бяха предложени на посетителите на базара.

От ръководството на детската градина подчертаха, че инициативата има не само благотворителна, но и възпитателна стойност. "Това е урок по доброта и съпричастност“, коментира директорът Теодора Начева, като допълни, че подобни дейности изграждат у децата ценности като отговорност и социална ангажираност.

В резултат на събитието са събрани 1279,91 евро, които вече са насочени за подпомагане на лечението на Димитър Миланов. Организаторите изразиха благодарност към всички участници и дарители, като подчертаха, че дори малките жестове имат голямо значение, когато са направени с желание за помощ.

Даренията са преведени по сметка в TEXIM BANK на името на Милко Димитров Миланов, с основание "Дарение за лечение на Димитър Миланов“.

ТЕКСИМ БАНК

ТИТУЛЯР: МИЛКО ДИМИТРОВ МИЛАНОВ

BG09TEXI95451009003500

Основание: Дарение за лечение на Димитър Миланов