Изградена улица от северната страна на комплекс "Марица гардънс", която е външна за комплекса, ще бъде дарена на община Пловдив, ако общинските съветници одобрят предложението на градската администрация, предаваПрез януари 2026 г. в общината е постъпило заявление от Ехуд Гат, представляващ "Марица гардънс" ЕАД, с искане за дарение на собствен поземлен имот в полза на Община Пловдив. Теренът, с площ от 2972 кв. м., е с административен адрес район "Северен", ул. "Парк отдих и култура". Данъчната му оценка е 50 699,60 € / 99 159,80 лв., съгласно удостоверение от дирекция "Местни данъци и такси".Според данните от Агенция по геодезия, картография и кадастър, въпросният поземлен имот е предназначен за второстепенна улица. Още миналата година е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 г., предвидени за придобиване в район "Северен".При проучването на имота е установено, че същият е обременен с тежести: три договора за учредяване право на преминаване и един договор за прокарване на подземни електропроводи. Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дарения на имоти с условия или тежести се приемат от Общински съвет.Към преписката не е представено съгласие на едноличния собственик на капитала на дружеството заявител "Албис Холдингс БВ", което означава, че договорът за дарение ще се подпише едва след представянето му.