ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Дарителска кампания в УМБАЛ "Свети Георги"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:34Коментари (0)96
©
виж галерията
Традиционният празник на дарителите в Клиниката по педиатрия към УМБАЛ "Свети Георги“ събра и тази година лекари, пациенти, техните семейства и десетки благодетели, които със сърце и щедрост подкрепят малките пациенти. Събитието се превърна в ден на светлина, доброта и признателност – ценности, които обединяват общността около най-важната кауза: здравето на децата. 

През изминалата година фирми, училища, детски градини, сдружения и множество дарители превърнаха обикновените дни в празници. Благодарение на тяхната щедрост бяха подпомогнати нуждите на клиниката, осигурени бяха необходима апаратура, оборудване и подкрепа за лечението и престоя на децата. 

Сред дарителите се открояват училищата: ОУ "Васил Левски“, ОУ "Душо Хаджидеков“, ОбУ ,,Пенчо Р. Славейков“, СУ "Свети Седмочисленици“, СУ "Княз Александър I“, НУ "Васил Левски“ – Пазарджик, също така студенти и служители от МУ – Пловдив, както и десетки физически лица. Празникът бе озарен от изпълненията на Вокална група "Бамбини“ към ЦПЛР–ОДК Пловдив, Школата по художествена гимнастика към ЦПЛР–ОДК, деца от НУМТИ "Добрин Петков“ и млади таланти, които представиха музикални и поетични изпълнения. 

Тяхната енергия и светлина създадоха атмосфера на надежда и солидарност. Началникът на Клиниката по педиатрия доц. д-р Иван Янков направи равносметка на изминалата година и връчи грамоти на 27-те дарители, подкрепили каузата на клиниката.

"Доброто има силата да променя съдби – и ние го виждаме всеки ден в очите на нашите пациенти. Благодарим на всички, които протегнаха ръка, споделиха светлина и вложиха сърце в каузата ни. Вашата подкрепа е важна за всички деца, които се лекуват в най-голямата детска клиника в централна и Южна България. Поклон пред вас“, каза доц. Янков.

Ръководството и екипът на Клиниката по педиатрия изразяват своята дълбока благодарност към всички благодетели, които със своята човечност, състрадателност и отдаденост доказват, че доброто винаги намира път.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив е един от най-студените градове тази сутрин
08:33 / 16.12.2025
Драматичен театър Пловдив с престижно международно отличие
08:15 / 16.12.2025
Завърши най-бавният ремонт в Пловдив, днес пускат автомобилите
06:00 / 16.12.2025
Евтини мебели пускат в Пловдив
18:00 / 15.12.2025
Съседи се биха в Пловдив - трима срещу един
17:55 / 15.12.2025
Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция ...
17:28 / 15.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: