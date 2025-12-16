ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дарителска кампания в УМБАЛ "Свети Георги"
През изминалата година фирми, училища, детски градини, сдружения и множество дарители превърнаха обикновените дни в празници. Благодарение на тяхната щедрост бяха подпомогнати нуждите на клиниката, осигурени бяха необходима апаратура, оборудване и подкрепа за лечението и престоя на децата.
Сред дарителите се открояват училищата: ОУ "Васил Левски“, ОУ "Душо Хаджидеков“, ОбУ ,,Пенчо Р. Славейков“, СУ "Свети Седмочисленици“, СУ "Княз Александър I“, НУ "Васил Левски“ – Пазарджик, също така студенти и служители от МУ – Пловдив, както и десетки физически лица. Празникът бе озарен от изпълненията на Вокална група "Бамбини“ към ЦПЛР–ОДК Пловдив, Школата по художествена гимнастика към ЦПЛР–ОДК, деца от НУМТИ "Добрин Петков“ и млади таланти, които представиха музикални и поетични изпълнения.
Тяхната енергия и светлина създадоха атмосфера на надежда и солидарност. Началникът на Клиниката по педиатрия доц. д-р Иван Янков направи равносметка на изминалата година и връчи грамоти на 27-те дарители, подкрепили каузата на клиниката.
"Доброто има силата да променя съдби – и ние го виждаме всеки ден в очите на нашите пациенти. Благодарим на всички, които протегнаха ръка, споделиха светлина и вложиха сърце в каузата ни. Вашата подкрепа е важна за всички деца, които се лекуват в най-голямата детска клиника в централна и Южна България. Поклон пред вас“, каза доц. Янков.
Ръководството и екипът на Клиниката по педиатрия изразяват своята дълбока благодарност към всички благодетели, които със своята човечност, състрадателност и отдаденост доказват, че доброто винаги намира път.
