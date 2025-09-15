ИЗПРАТИ НОВИНА
Дани Каназирева не е единствената: Всички нови съдии получават плюшени зайчета, купени за 21 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:57Коментари (0)62
©
От 2022 г. досега всички новоназначени административни съдии у нас получават необичаен подарък при официалното си встъпване в длъжност – плюшено зайче. Това става ясно от отговор на Върховния административен съд (ВАС) по Закона за достъп до обществена информация, предава Mediapool.

Всеки сувенир струва 21 лева и се финансира от бюджета на съда. Заедно с играчката магистратите получават и комплект от три книги, издадени от Националния институт по правосъдие, сред които ръководство за административни съдии и наръчник за личностно и организационно развитие.

Практиката стана публично известна през август 2025 г., когато бившата депутатка от ГЕРБ Дани Каназирева публикува снимки от церемонията по встъпването си като съдия в Пловдивския административен съд, на която председателят на ВАС Георги Чолаков ѝ връчи бяло плюшено зайче.

От ВАС уточняват, че подобни подаръци са раздавани на всички съдии, назначени или повишени в системата на административното правосъдие през последните три години и половина.

Припомняме, че Дани Каназирева, която бе бивш областен управител и депутат от ГЕРБ в 45-то, 46-то и 47-то НС,  спечелила конкурса за административен съдия.

Тя бе сред шестимата кандидати, които са постигнали отличен общ успех – 6. На устния изпит тя получи шестица. Общият бал, с който е избрана, е 11,94.

По време на конкурса тя заяви, че нейното предпочитание е да работи в Административния съд в Пловдив.







