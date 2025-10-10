ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Да помогнем на Станимира от Пловдив да живее без болка
Преди година животът на Станимира Бикова, едва на 26 години, се преобръща след тежка катастрофа. При инцидента тя получава множество травми, най-тежката от които е счупване на десния крак (дясната бедрена кост и тибия).
Въпреки поредицата от операции и дългите месеци лечение, няма костно срастване.
Днес Станимира може да ходи, но с трудност и болка, тъй като няма пълно костно срастване – лекарите поставят диагноза голямокостна псевдоартроза.
След множество консултации е предложено лечение в специализирана клиника в Турция, където може да се извърши операция за смяна на пирона и костна присадка от хълбочния гребен.
Само тази интервенция дава реален шанс Станимира да се възстанови напълно и отново да ходи нормално и без болка.
Нужната сума за операцията и престоя е непосилна за семейството ѝ. Затова се обръщаме с молба за подкрепа.
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut:
https://pavelandreev.org/campaign/pomogni-na-stanimira
Банка: Allianz Bank
IBAN: BG62BUIN95611000742767
BIC: BUINBGSF
Получател:
Фондация Павел Андреев
Основание:
Станимира Бикова
Включете се в онлайн базара на платформата:
https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Замесените в еротичната афера с клипчетата за милиони остават в а...
21:43 / 10.10.2025
Три са засегнатите апартамента от големия пожар в Пловдив
19:14 / 10.10.2025
Еротичната афера от Пловдив придобива чудовищни размери
17:37 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жили...
17:00 / 10.10.2025
Голям пожар в жилищен блок в Пловдив!
16:43 / 10.10.2025
Областният управител на Пловдив инспектира поречието на Стряма за...
16:17 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS