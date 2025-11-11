ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Хаджиев от КОЦ Пловдив: За съжаление все по-често срещаме случаи на заболяването в по-млада възраст и в по-напреднал стадий
Отделението по медицинска онкология на лечебното заведение приема най-често пациенти с карцином на гърдата, като голям процент от тях са в локално авансирал стадий.
"За съжаление все по-често срещаме случаи на заболяването в по-млада възраст и в по-напреднал стадий. Това изисква комплексен, мултидисциплинарен подход и постоянна актуализация на терапевтичните методи,“ посочва специализантът по медицинска онкология към КОЦ-Пловдив д-р Христо Хаджиев.
Прилагането на мултидисциплинарен подход включва участието на специалисти от различни области – медицински онколози, хирурзи, лъчетерапевти, патолози, образни специалисти и психолози. Целта е всеки пациент да получи индивидуализирана терапия и подкрепа.
"Онкологичното лечение е многоетапен процес, в който доверието между лекар и пациент има ключова роля. Хората, които идват при нас са уплашени и притеснени, както и техните роднини и близки. Наша отговорност е да усещат отдаденост и яснота във всяка стъпка на лечението. Да са информирани, че за тяхното здраве се прилага всичко необходимо. В моята работа това е приоритет и отговорност", допълва д-р Хаджиев.
Освен активната си клинична дейност, той участва в международни, национални и регионални научни форуми и е член на Българското дружество по медицинска онкология. Специалистът следи новостите в областта на прицелната и имунотерапията и работи за внедряването на иновативни подходи в практиката на центъра.
По думите му ракът на гърдата остава едно от социално значимите заболявания в България. Отчита се неприятната тенденция към увеличаване на случаите, включително сред жени в по-млада възраст, което подчертава необходимостта от редовни профилактични прегледи и ранна диагностика.
КОЦ Пловдив продължава да развива високотехнологичното лечение във всички отделения, като поставя акцент не само върху модерните методи, но и върху личната подкрепа към всяка пациентка по време на нейния лечебен път.
