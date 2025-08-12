ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Д-р Георева: Най-голям риск носят храните, които лесно се развалят в жегата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37Коментари (0)257
©
Лятото носи повече слънце, пътувания и вкусна храна, но също така и по-висок риск от стомашно-чревни инфекции. Д-р Тихомира Георева – гастроентеролог и диетолог в УМБАЛ "Пълмед“ – Пловдив, споделя, че именно през топлите месеци най-често се срещат пациенти с остри стомашни оплаквания. В практиката си тя помага на десетки хора да свалят излишните килограми и да подобрят здравето си, а също така има успех и в лечението на заболявания като подагра, панкреатит и колити, които често вървят ръка за ръка със затлъстяването.

По думите ѝ първите симптоми, които трябва да алармират, са внезапна и честа водниста диария, гадене, повръщане, коремни болки и крампи, както и повишена температура и отпадналост. Всички те са знак, че организмът се бори с инфекция. Опасен сигнал е и дехидратацията, която се проявява със сухота в устата, замайване и намалено уриниране.

Най-голям риск носят храните, които лесно се развалят в жегата – сурови морски дарове като миди и стриди, майонеза, яйца и кремове, оставени дълго на стайна температура, недобре сготвено месо или риба, непастьоризирани млечни продукти, както и салати, приготвени предварително и съхранявани без охлаждане.

"Чистите ръце и прясната храна са най-добрата защита“, подчертава д-р Георева. Тя препоръчва храната да се консумира веднага след приготвяне, водата да бъде само бутилирана или преварена, а ледът в напитките на непознати места – да се избягва. Съхранението в хладилник е ключово, тъй като високите температури създават идеална среда за бактериите.

За пътуващите в чужбина или екзотични страни съветът е плодовете да се белят лично, да се избягва уличната храна, особено ако е люта, защото може да прикрие вкус на развалено, и напитките да се купуват само в запечатани бутилки. Добра идея е да се носят таблетки за пречистване на вода, филтър, както и малка аптечка с електролитни разтвори и пробиотици.

При първи симптоми от решаващо значение е незабавната рехидратация с вода, чай или електролитни разтвори, както и избягване на тежки, мазни и сладки храни, за да се даде почивка на стомаха. Лекото хранене с ориз, банани или препечен хляб, съчетано с достатъчно покой, често води до бързо възстановяване. При висока температура, кръв в изпражненията или продължителни оплаквания обаче трябва да се потърси медицинска помощ.

"Лятото е за почивка, а не за притеснения. Една бутилка чиста вода и малко внимание могат да ви спестят много неприятности“, напомня д-р Георева.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пълна мъгла около контейнерите с чип в Пловдив
08:05 / 12.08.2025
Пловдив отбелязва Международния ден на младежта
07:00 / 12.08.2025
Прекрасна новина от Пловдив!
23:09 / 11.08.2025
Наши сънародници са се включили в издирването на пловдивчанина, к...
21:11 / 11.08.2025
Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен ...
19:59 / 11.08.2025
Арести на шофьори в Пловдив!
19:48 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Природни стихии
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: