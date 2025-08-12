ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Георева: Най-голям риск носят храните, които лесно се развалят в жегата
По думите ѝ първите симптоми, които трябва да алармират, са внезапна и честа водниста диария, гадене, повръщане, коремни болки и крампи, както и повишена температура и отпадналост. Всички те са знак, че организмът се бори с инфекция. Опасен сигнал е и дехидратацията, която се проявява със сухота в устата, замайване и намалено уриниране.
Най-голям риск носят храните, които лесно се развалят в жегата – сурови морски дарове като миди и стриди, майонеза, яйца и кремове, оставени дълго на стайна температура, недобре сготвено месо или риба, непастьоризирани млечни продукти, както и салати, приготвени предварително и съхранявани без охлаждане.
"Чистите ръце и прясната храна са най-добрата защита“, подчертава д-р Георева. Тя препоръчва храната да се консумира веднага след приготвяне, водата да бъде само бутилирана или преварена, а ледът в напитките на непознати места – да се избягва. Съхранението в хладилник е ключово, тъй като високите температури създават идеална среда за бактериите.
За пътуващите в чужбина или екзотични страни съветът е плодовете да се белят лично, да се избягва уличната храна, особено ако е люта, защото може да прикрие вкус на развалено, и напитките да се купуват само в запечатани бутилки. Добра идея е да се носят таблетки за пречистване на вода, филтър, както и малка аптечка с електролитни разтвори и пробиотици.
При първи симптоми от решаващо значение е незабавната рехидратация с вода, чай или електролитни разтвори, както и избягване на тежки, мазни и сладки храни, за да се даде почивка на стомаха. Лекото хранене с ориз, банани или препечен хляб, съчетано с достатъчно покой, често води до бързо възстановяване. При висока температура, кръв в изпражненията или продължителни оплаквания обаче трябва да се потърси медицинска помощ.
"Лятото е за почивка, а не за притеснения. Една бутилка чиста вода и малко внимание могат да ви спестят много неприятности“, напомня д-р Георева.
