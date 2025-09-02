ИЗПРАТИ НОВИНА
Цял месец пръскат срещу кърлежи в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:04Коментари (0)195
©
От общинското предприятие "Дезинфекционна станция" информират, че при благоприятни метеорологични условия, от 3 септември ще стартира есенната масова обработка срещу кърлежи /дезакаризация/ на територията на Община Пловдив. Акцията ще продължи до началото на месец октомври.

Специализираните общински екипи ще обработят тревните площи в градските паркове и градини, междублокови пространства и дворовете на детски градини, ясли и училища по следния предварително изготвен работен график:

3 септември - училища

4 септември - училища

5 септември - тревни площи р-н Източен и кучешки площадки

9 септември - тревни площи р-н Централен, р-н Западен и  кучешки площадки

10 септември - тревни площи р-н Централен и р-н Западен

11 септември - тревни площи р-н Централен, р-н Западен и  р-н Тракия

12 септември - тревни площи р-н Западен и  р-н Тракия

13 септември - детски градини и детски ясли

15 септември - тревни площи р-н Централен

16 септември - тревни площи р-н Централен и р-н Южен

17 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Южен

18 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Северен

19 септември - тревни площи р-н Северен

20 септември - детски градини и детски ясли

23 септември - тревни площи р-н Тракия

24 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Северен

25 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Северен

26 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Източен

29 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Източен

30 септември - гробищни паркове

1 октомври - гробищни паркове

Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), есенната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.







