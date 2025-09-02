Цял месец пръскат срещу кърлежи в Пловдив

© От общинското предприятие "Дезинфекционна станция" информират, че при благоприятни метеорологични условия, от 3 септември ще стартира есенната масова обработка срещу кърлежи /дезакаризация/ на територията на Община Пловдив. Акцията ще продължи до началото на месец октомври.



Специализираните общински екипи ще обработят тревните площи в градските паркове и градини, междублокови пространства и дворовете на детски градини, ясли и училища по следния предварително изготвен работен график:



3 септември - училища



4 септември - училища



5 септември - тревни площи р-н Източен и кучешки площадки



9 септември - тревни площи р-н Централен, р-н Западен и кучешки площадки



10 септември - тревни площи р-н Централен и р-н Западен



11 септември - тревни площи р-н Централен, р-н Западен и р-н Тракия



12 септември - тревни площи р-н Западен и р-н Тракия



13 септември - детски градини и детски ясли



15 септември - тревни площи р-н Централен



16 септември - тревни площи р-н Централен и р-н Южен



17 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Южен



18 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Северен



19 септември - тревни площи р-н Северен



20 септември - детски градини и детски ясли



23 септември - тревни площи р-н Тракия



24 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Северен



25 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Северен



26 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Източен



29 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Източен



30 септември - гробищни паркове



1 октомври - гробищни паркове



Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.



При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), есенната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.



Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.