|Цял месец пръскат срещу кърлежи в Пловдив
Специализираните общински екипи ще обработят тревните площи в градските паркове и градини, междублокови пространства и дворовете на детски градини, ясли и училища по следния предварително изготвен работен график:
3 септември - училища
4 септември - училища
5 септември - тревни площи р-н Източен и кучешки площадки
9 септември - тревни площи р-н Централен, р-н Западен и кучешки площадки
10 септември - тревни площи р-н Централен и р-н Западен
11 септември - тревни площи р-н Централен, р-н Западен и р-н Тракия
12 септември - тревни площи р-н Западен и р-н Тракия
13 септември - детски градини и детски ясли
15 септември - тревни площи р-н Централен
16 септември - тревни площи р-н Централен и р-н Южен
17 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Южен
18 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Северен
19 септември - тревни площи р-н Северен
20 септември - детски градини и детски ясли
23 септември - тревни площи р-н Тракия
24 септември - тревни площи р-н Тракия и р-н Северен
25 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Северен
26 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Източен
29 септември - тревни площи р-н Южен и р-н Източен
30 септември - гробищни паркове
1 октомври - гробищни паркове
Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), есенната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.
Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
