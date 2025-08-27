Цял квартал в Пловдив е без вода

© Plovdiv24.bg Цял квартал и още няколко адреса в Пловдив са без вода днес, видя Plovdiv24.bg в сайта на ВиК Пловдив.



На сухо ще бъдат жителите на ул."Антим 1-ви" и ул."Александър Екзарх". Причината е авария на водопровод, която трябва да бъде отстранена до 17:00ч.



Два булеварда в район "Тракия" също ще усетят безводието. На бул."Санкт Петербург" и бул."Менделеев" има ремонтни дейности, които пречат на нормалното водоподаване.



Квартал "Съдийски" също няма да има вода днес заради авария на водопровод. До 17,00 часа се очаква проблема на ул."Персенк" №6 да бъде отстранен.



Друг ремонт този път на бул."Коматевско шосе" №71 също ще създаде затруднения на живущите.



Няколко аварии има днес и в Асеновград, Кричим, Съединение и Първомай.