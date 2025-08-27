ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Цял квартал в Пловдив е без вода
На сухо ще бъдат жителите на ул."Антим 1-ви" и ул."Александър Екзарх". Причината е авария на водопровод, която трябва да бъде отстранена до 17:00ч.
Два булеварда в район "Тракия" също ще усетят безводието. На бул."Санкт Петербург" и бул."Менделеев" има ремонтни дейности, които пречат на нормалното водоподаване.
Квартал "Съдийски" също няма да има вода днес заради авария на водопровод. До 17,00 часа се очаква проблема на ул."Персенк" №6 да бъде отстранен.
Друг ремонт този път на бул."Коматевско шосе" №71 също ще създаде затруднения на живущите.
Няколко аварии има днес и в Асеновград, Кричим, Съединение и Първомай.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:28 / 27.08.2025
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
08:14 / 27.08.2025
Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
20:09 / 26.08.2025
Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период о...
19:45 / 26.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
19:21 / 26.08.2025
Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
08:16 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS