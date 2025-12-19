© виж галерията Cook&Home / Design&Home – новатор във функционалните решения за дома, официално откри своя нов търговски обект в Plovdiv Plaza ниво 2 само преди броени дни – на 13 декември. С това разширение брандът затвърждава позициите си като предпочитан избор за клиенти, които търсят баланс между стил, качество и практичност в аксесоарите на дома и най-вече в кухнята.



Новият магазин впечатлява с просторна и модерна визия, съобразена с последните тенденции в ритейл дизайна. Пространството е организирано така, че да предлага максимално удобство при пазаруване и да вдъхновява посетителите с готови решения за кухнята и дома. В асортимента са включени висококачествени кухненски съдове и аксесоари, продукти за сервиране, декоративни елементи, домашен текстил и функционални артикули за ежедневието.



Cook&Home Design&Home залага на внимателно подбрани колекции, които отговарят на нуждите на съвременния дом – от практични решения за малки пространства до стилни акценти за завършен интериор. Всеки продукт е подбран с фокус върху дълготрайност, естетика и удобство, превръщайки дома в място за комфорт и вдъхновение.



Откриването на новия обект в Plovdiv Plaza е част от дългосрочната стратегия на марката за развитие и разширяване на търговската ѝ мрежа в страната. Изборът на една от най-динамично развиващите се търговски дестинации в Пловдив цели да предостави още по-лесен достъп до продуктите на бранда и да отговори на нарастващия интерес от страна на клиентите.



"Нашата мисия е да предлагаме не просто продукти, а цялостни решения за дома, които съчетават дизайн и функционалност“, споделят от екипа на Cook&Home Design&Home. "С новия ни магазин в Мол Plovdiv Plaza искаме да вдъхновим клиентите да създадат пространство, което отразява техния стил и начин на живот.“



Новият обект на Cook&Home Design&Home в Мол Plovdiv Plaza, ниво 2, вече посреща посетители и предлага богато разнообразие от идеи за стилен, удобен и уютен дом.