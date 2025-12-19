ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Cook&Home / Design&Home откри нов модерен обект в Plovdiv Plaza
Новият магазин впечатлява с просторна и модерна визия, съобразена с последните тенденции в ритейл дизайна. Пространството е организирано така, че да предлага максимално удобство при пазаруване и да вдъхновява посетителите с готови решения за кухнята и дома. В асортимента са включени висококачествени кухненски съдове и аксесоари, продукти за сервиране, декоративни елементи, домашен текстил и функционални артикули за ежедневието.
Cook&Home Design&Home залага на внимателно подбрани колекции, които отговарят на нуждите на съвременния дом – от практични решения за малки пространства до стилни акценти за завършен интериор. Всеки продукт е подбран с фокус върху дълготрайност, естетика и удобство, превръщайки дома в място за комфорт и вдъхновение.
Откриването на новия обект в Plovdiv Plaza е част от дългосрочната стратегия на марката за развитие и разширяване на търговската ѝ мрежа в страната. Изборът на една от най-динамично развиващите се търговски дестинации в Пловдив цели да предостави още по-лесен достъп до продуктите на бранда и да отговори на нарастващия интерес от страна на клиентите.
"Нашата мисия е да предлагаме не просто продукти, а цялостни решения за дома, които съчетават дизайн и функционалност“, споделят от екипа на Cook&Home Design&Home. "С новия ни магазин в Мол Plovdiv Plaza искаме да вдъхновим клиентите да създадат пространство, което отразява техния стил и начин на живот.“
Новият обект на Cook&Home Design&Home в Мол Plovdiv Plaza, ниво 2, вече посреща посетители и предлага богато разнообразие от идеи за стилен, удобен и уютен дом.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Обществен транспорт до 1.00 часа на 1 януари 2026 г.
15:13 / 19.12.2025
Полицията за просещите по Главната: Просията не се счита за крими...
14:55 / 19.12.2025
Иван Стоянов: Въздухът, който се пренася в Пловдив от другите нас...
17:08 / 19.12.2025
В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен
12:18 / 19.12.2025
Прокуратурата изнесе скандална информация за откраднатите милиони...
12:03 / 19.12.2025
Кметът Димитров с последна информация за Югоизточния обход на Пло...
11:08 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS