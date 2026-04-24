Трима пациенти, 31-годишна жена и двама мъже на 52 и 54 години, получиха шанс за нов живот след реализирана донорска ситуация в Пловдив, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор“. Преди два дни в УМБАЛ "Свети Георги“ Пловдив е бил идентифициран потенциален донор -48-годишна жена. Процесът по установяване на мозъчна смърт и подготовката за донорство са били извършени от екип на лечебното заведение с координатори д-р Емил Митковски и д-р Даниел Василев.

Още на следващия ден е реализирана експлантацията на органите от екипи на УМБАЛ "Александровска“ и Военномедицинската академия (ВМА).

След подбор между потенциалните реципиенти са извършени три животоспасяващи трансплантации - чернодробна трансплантация на 31-годишна жена, извършена във ВМА от екип с ръководител проф. д-р Никола Владов и две бъбречни трансплантации при мъже на 52 и 54 години, осъществени в УМБАЛ "Александровска“ от екип с ръководител д-р Александър Тимев

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ изразиха дълбока признателност към близките на донора за проявената човечност в труден момент, превърнал се в шанс за живот на трима души.

Благодарност беше отправена и към медицинските специалисти от трите болници, както и към екипите на Спешна помощ от Пловдив и София, които с бърза реакция и висока професионална подготовка са допринесли за успешното реализиране на донорския процес.