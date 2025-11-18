ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Чудесна инициатива в "Кауфланд" и "Лекси" в Пловдив
Резултати по обекти – първи уикенд (15-16.11)
Kaufland
"Гагарин" – 385 кг
"Смирненски" – 762.5 кг
"Тракия" – 640 кг
"Изгрев" – 180 кг
"Южен" – 640 кг
"Лекси"
Марица – 292.1 кг
Гранда – 355 кг
Смирненски – 753.65 кг
2+2
"Пещерско шосе" – 29.35 кг
Общ резултат за уикенда: 4 038 кг
"Купи и Дари“ ще се проведе още два последователни уикенда (22-23 и 29-30.11) в същите търговски обекти. Доброволци от Интеракт, Ротаракт и Ротари клуб Пловдив–Филипопол ще бъдат на място през целия ден, за да приемат дарения и да подпомагат логистиката на кампанията.
Организаторите изказват благодарност за активното съдействие на партньорите Kaufland, LEXI и 2+2, които осигуряват помещения, логистика и подкрепа за провеждане на кампанията. Тяхното съдействие прави възможно достигането до повече дарители и събирането на по-голям обем продукти.
През последните години се наблюдават опити от страна на отделни търговски вериги и организации да представят кампанията "Купи и Дари“ като собствена инициатива. Напомняме, че кампанията е създадена през 2007 г. от Ротаракт клубовете в България и оттогава е неразделна част от националната доброволческа дейност в семейството на Rotary International.
Организаторите подчертават, че приветстват всяка форма на добротворческа дейност, но намират за важно да бъде ясно разпознат истинският произход на инициативата и доброволците, които вече близо две десетилетия я реализират по цялата страна.
"Благодаря на всички граждани, които подкрепиха кампанията още през първия уикенд. Вашата щедрост ясно показва, че Пловдив е град, който не остава безучастен към човешката нужда. Изказвам искрената си благодарност и към десетките интерактори и ротарактори, които в продължение на часове стояха на смени, общуваха с дарителите и вложиха усилие, енергия и сърце. Тяхната отдаденост е двигателят, който прави тази кампания успешна. Гордея се с младите хора, които показват, че добротата е жива“, каза Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.
Фондация "Ротари“ е една от най-значимите хуманитарни организации в света, чиято мисия е да подпомага мира, здравеопазването, образованието и развитието на общностите. Няма значение дали човек е част от Ротари или не – инициативите на организацията достигат до милиони хора по света и правят света по-безопасно, по-здравословно и по-добро място за живеене.
Ако обществото познаваше в пълна степен какво е постигнала Фондация "Ротари“, тя със сигурност би се превърнала в една от най-предпочитаните хуманитарни организации у нас.
Интеракт, Ротаракт и Ротари клуб Пловдив–Филипопол напомнят, че са отворени за нови членове. Всеки млад човек, професионалист или гражданин, който вярва в доброволчеството, общностната подкрепа и положителната промяна, е добре дошъл да се включи в нашите проекти и инициативи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Първият на Балканите музей на ютията отваря врати в Пловдив
10:40 / 18.11.2025
Кметът на Пловдив: След година кино "Космос" ще радва пловдивчани...
09:55 / 18.11.2025
Катастрофа на пътя Варна – Бургас с участието на пловдивска кола
09:40 / 18.11.2025
"Независими за Пловдив": Гражданите имат право да знаят как се ра...
09:18 / 18.11.2025
Дани Каназирева: Завинаги ще си остане феноменът на Пловдив
09:13 / 18.11.2025
Водач реши да си зарежда колата с ток от вкъщи, запуши улица и сл...
08:36 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS