ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Чудесна инициатива в "Кауфланд" и "Лекси" в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:29Коментари (0)817
©
виж галерията
Благотворителната кампания "Купи и Дари“, организирана от Ротари клуб Пловдив–Филипопол в партньорство с Ротаракт и Интеракт клубовете в града, отчита изключително силен старт. Още през първия уикенд на инициативата бяха събрани 4 038 кг хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Даренията ще бъдат разпределени сред хора и семейства в затруднение в навечерието на предстоящите празници.

Резултати по обекти – първи уикенд (15-16.11)

Kaufland

"Гагарин" – 385 кг

"Смирненски" – 762.5 кг

"Тракия" – 640 кг

"Изгрев" – 180 кг

"Южен" – 640 кг

"Лекси"

Марица – 292.1 кг

Гранда – 355 кг

Смирненски – 753.65 кг

2+2

"Пещерско шосе" – 29.35 кг

Общ резултат за уикенда: 4 038 кг

"Купи и Дари“ ще се проведе още два последователни уикенда (22-23 и 29-30.11) в същите търговски обекти. Доброволци от Интеракт, Ротаракт и Ротари клуб Пловдив–Филипопол ще бъдат на място през целия ден, за да приемат дарения и да подпомагат логистиката на кампанията.

Организаторите изказват благодарност за активното съдействие на партньорите Kaufland, LEXI и 2+2, които осигуряват помещения, логистика и подкрепа за провеждане на кампанията. Тяхното съдействие прави възможно достигането до повече дарители и събирането на по-голям обем продукти.

През последните години се наблюдават опити от страна на отделни търговски вериги и организации да представят кампанията "Купи и Дари“ като собствена инициатива. Напомняме, че кампанията е създадена през 2007 г. от Ротаракт клубовете в България и оттогава е неразделна част от националната доброволческа дейност в семейството на Rotary International.

Организаторите подчертават, че приветстват всяка форма на добротворческа дейност, но намират за важно да бъде ясно разпознат истинският произход на инициативата и доброволците, които вече близо две десетилетия я реализират по цялата страна.

"Благодаря на всички граждани, които подкрепиха кампанията още през първия уикенд. Вашата щедрост ясно показва, че Пловдив е град, който не остава безучастен към човешката нужда. Изказвам искрената си благодарност и към десетките интерактори и ротарактори, които в продължение на часове стояха на смени, общуваха с дарителите и вложиха усилие, енергия и сърце. Тяхната отдаденост е двигателят, който прави тази кампания успешна. Гордея се с младите хора, които показват, че добротата е жива“, каза Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.

Фондация "Ротари“ е една от най-значимите хуманитарни организации в света, чиято мисия е да подпомага мира, здравеопазването, образованието и развитието на общностите. Няма значение дали човек е част от Ротари или не – инициативите на организацията достигат до милиони хора по света и правят света по-безопасно, по-здравословно и по-добро място за живеене.

Ако обществото познаваше в пълна степен какво е постигнала Фондация "Ротари“, тя със сигурност би се превърнала в една от най-предпочитаните хуманитарни организации у нас.

Интеракт, Ротаракт и Ротари клуб Пловдив–Филипопол напомнят, че са отворени за нови членове. Всеки млад човек, професионалист или гражданин, който вярва в доброволчеството, общностната подкрепа и положителната промяна, е добре дошъл да се включи в нашите проекти и инициативи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Първият на Балканите музей на ютията отваря врати в Пловдив
10:40 / 18.11.2025
Кметът на Пловдив: След година кино "Космос" ще радва пловдивчани...
09:55 / 18.11.2025
Катастрофа на пътя Варна – Бургас с участието на пловдивска кола
09:40 / 18.11.2025
"Независими за Пловдив": Гражданите имат право да знаят как се ра...
09:18 / 18.11.2025
Дани Каназирева: Завинаги ще си остане феноменът на Пловдив
09:13 / 18.11.2025
Водач реши да си зарежда колата с ток от вкъщи, запуши улица и сл...
08:36 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Други спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: