© виж галерията Благотворителната кампания "Купи и Дари“, организирана от Ротари клуб Пловдив–Филипопол в партньорство с Ротаракт и Интеракт клубовете в града, отчита изключително силен старт. Още през първия уикенд на инициативата бяха събрани 4 038 кг хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Даренията ще бъдат разпределени сред хора и семейства в затруднение в навечерието на предстоящите празници.



Резултати по обекти – първи уикенд (15-16.11)



Kaufland



"Гагарин" – 385 кг



"Смирненски" – 762.5 кг



"Тракия" – 640 кг



"Изгрев" – 180 кг



"Южен" – 640 кг



"Лекси"



Марица – 292.1 кг



Гранда – 355 кг



Смирненски – 753.65 кг



2+2



"Пещерско шосе" – 29.35 кг



Общ резултат за уикенда: 4 038 кг



"Купи и Дари“ ще се проведе още два последователни уикенда (22-23 и 29-30.11) в същите търговски обекти. Доброволци от Интеракт, Ротаракт и Ротари клуб Пловдив–Филипопол ще бъдат на място през целия ден, за да приемат дарения и да подпомагат логистиката на кампанията.



Организаторите изказват благодарност за активното съдействие на партньорите Kaufland, LEXI и 2+2, които осигуряват помещения, логистика и подкрепа за провеждане на кампанията. Тяхното съдействие прави възможно достигането до повече дарители и събирането на по-голям обем продукти.



През последните години се наблюдават опити от страна на отделни търговски вериги и организации да представят кампанията "Купи и Дари“ като собствена инициатива. Напомняме, че кампанията е създадена през 2007 г. от Ротаракт клубовете в България и оттогава е неразделна част от националната доброволческа дейност в семейството на Rotary International.



Организаторите подчертават, че приветстват всяка форма на добротворческа дейност, но намират за важно да бъде ясно разпознат истинският произход на инициативата и доброволците, които вече близо две десетилетия я реализират по цялата страна.



"Благодаря на всички граждани, които подкрепиха кампанията още през първия уикенд. Вашата щедрост ясно показва, че Пловдив е град, който не остава безучастен към човешката нужда. Изказвам искрената си благодарност и към десетките интерактори и ротарактори, които в продължение на часове стояха на смени, общуваха с дарителите и вложиха усилие, енергия и сърце. Тяхната отдаденост е двигателят, който прави тази кампания успешна. Гордея се с младите хора, които показват, че добротата е жива“, каза Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.



Фондация "Ротари“ е една от най-значимите хуманитарни организации в света, чиято мисия е да подпомага мира, здравеопазването, образованието и развитието на общностите. Няма значение дали човек е част от Ротари или не – инициативите на организацията достигат до милиони хора по света и правят света по-безопасно, по-здравословно и по-добро място за живеене.



Ако обществото познаваше в пълна степен какво е постигнала Фондация "Ротари“, тя със сигурност би се превърнала в една от най-предпочитаните хуманитарни организации у нас.



Интеракт, Ротаракт и Ротари клуб Пловдив–Филипопол напомнят, че са отворени за нови членове. Всеки млад човек, професионалист или гражданин, който вярва в доброволчеството, общностната подкрепа и положителната промяна, е добре дошъл да се включи в нашите проекти и инициативи.