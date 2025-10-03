© Plovdiv24.bg виж галерията Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати снимки на паднали дървета на Гребната база в Пловдив. "Предполагам без жертви, но е нужно институциите да действат", обясни човекът.



През нощта са постъпили няколко сигнала за паднали дървета, които се разчистват, съобщиха от община Пловдив.



С цел бърза реакция при необходимост два екипа на ОП “Градини и паркове" дежурят на терен и ще бъдат в готовност за предприемане на действия.



От общинското предприятие призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в паркове и улици с висока растителност.



При възникнали проблеми сигнали могат да бъдат подавани на тел. 112 и на дежурния телефон на Община Пловдив - 032/656 700 или 032/ 624 301 - ОП "Градини и паркове“.