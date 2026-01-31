© Plovdiv24.bg виж галерията Опасни тераси застрашават минувачи в центъра на Пловдив, сигнализира читател на Plovdiv24.bg



Три тераси на стара сграда с многогодишна история на ул."Фредерик Жолио Кюри" са в изключително лошо състояние и по думите му са на ръба да се срутят всеки момент.



По фасадата ясно личат напукани и рушащи се бетонни елементи, оголена арматура и силно компрометирани конструкции.



Сградата се намира в непосредствена близост до Хуманитарната гимназия, а всекидневно покрай нея преминават десетки минувачи, включително деца.



"Мястото е изключително рисково. Заради ремонта децата са спирани и не могат да минават оттам, но това не решава проблема. Всеки ден тук минават други хора и може да стане сериозен инцидент. Въпросът е кой ще носи отговорност. Като имаш реститутски имот в центъра, е редно да го поддържаш, а не само да се хвалиш.“, коментира читателят ни.



По думите му той е запознат с казуса отдавна и още преди време е сигнализирал отговорните институции.



От кметството на район "Централен“ са извършили проверка и са издали предписание към собствениците на сградата за обезопасяване на опасните тераси.



Въпреки това, към момента няма предприети реални действия от страна на собствениците.



"Не е достатъчно да се пишат предписания. Трябва да има големи санкции. Рискът е реален.", категоричен е пловдивчанинът.



Живеещи и преминаващи в района се надяват институциите да предприемат по-строги мерки, преди да се стигне до инцидент.