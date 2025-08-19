ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четири фирми искат да правят новото осветление на стадион "Локомотив"
Кандидати са "Рудин" ООД, ДЗЗД "Домът на Локомотив" в което участват "Билдком БГ" ЕООД и "Стройколукс" ЕООД, ДЗЗД "Енерджи ефектх интерхолд", "Екорп" ЕООД в съдружие с "Филкаб" АД.
След като се разгледат документите на участниците и редовността им, ще бъде обявена датата за отваряне на ценовите оферти.
Припомняме, че обществената поръчката "Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на ново енергоефективно изкуствено осветление за футболно игрище на Стадион "Локомотив" - град Пловдив“ е с прогнозна стойност 3 милиона лева без ДДС (3,6 млн. с ДДС).
Процедурата за малко да се отсрочи за неопределено време заради жалба в КЗК от хасковската фирма "Аква конструкт груп" ЕООД. Антимонополната комисия обаче остави без разглеждане жалбата.
