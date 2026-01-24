Черна вест беляза днешния 24 януари в Пловдив

© Починал е 86-годишният мъж, който пострада преди дни при пожар в Пловдив. Това съобщи дъщеря му в социалните мрежи.



Инцидентът стана на 14 януари около 19,00 часа, когато в жилище на втория етаж в комплекс "Корона" избухнаха пламъци и се наложи огнеборци да изкарат живущи през терасата.



Тогава огнеборците изкараха през терасата семейството - Илия и Божанка Кирякови. Те бяха транспортирани обгазени и с изгаряния в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по изгаряния.