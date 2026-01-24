ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Черна вест беляза днешния 24 януари в Пловдив
Инцидентът стана на 14 януари около 19,00 часа, когато в жилище на втория етаж в комплекс "Корона" избухнаха пламъци и се наложи огнеборци да изкарат живущи през терасата.
Тогава огнеборците изкараха през терасата семейството - Илия и Божанка Кирякови. Те бяха транспортирани обгазени и с изгаряния в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по изгаряния.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фирми за бързи кредити тровят пловдивчани
21:45 / 24.01.2026
Адвокат от Пловдив: Алкохолизмът е тежка зависимост, къде бяха пр...
15:57 / 24.01.2026
Министър Боршош от Пампорово: Летище "Пловдив" бавно, но видимо к...
16:57 / 24.01.2026
Очевидец: Минах, преди да покрият тялото, гледката беше неописуем...
14:48 / 24.01.2026
МВР с първа информация за трагедията в южната част на Пловдив
12:09 / 24.01.2026
Труп на човек, покрит с бял чувал, в междублоково пространство в ...
11:56 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS