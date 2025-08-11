Част от Пловдив без вода утре

© "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – гр.Пловдив уведомява своите потребители за нарушено водоподаване в следните райони:



На 12.08.2025 г. (вторник) поради аварирал магистрален водопровод Ф475 на ул."Найчо Цанов" зад магазин "Айко", водоподаването в ж.к."Тракия" и индустриална зона Тракия ще бъде нарушено, за времето от 09:00 часа до 17:00 часа.



На 12.08.2025г (вторник), поради направа на нови водопроводни връзки от външна фирма, водоподаването в района на бул."Македония" и бул."Никола Вапцаров" ще бъде нарушено за времето от 08:00 часа до 14:00 часа.



Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.