ЧСИ продава голяма производствена база в Пловдивско

© Цяла производствена база за текстилни и технически прежди в Първомай излиза на публична продан по инициатива на частен съдебен изпълнител от Пловдив Стефан Горчев.



Става дума за активите на "Николов и синове“ АД – дружество, създадено през 1999 г., което в рамките на няколко години се утвърждава като един от водещите производители в сектора у нас.



Началната цена на имота е 1 675 331,08 евро с включен ДДС, като сумата представлява 80% от определената пазарна стойност. Отделно от това, производственото оборудване се предлага за още 97 838 евро.



Парцелът е с площ 9650 кв. м и е предназначен за производствена и търговска дейност. Имотът е разположен на ул. "Бузлуджа“ № 3, като граничи от три страни с улици.



В рамките на терена са изградени няколко сгради, които са масивна сграда "Цех за пасмантерийни изделия“ със застроена площ 720 кв. м, въведена в експлоатация през 2010 г.; маасивна сграда "Склад“ със застроена площ 1066 кв. м, въведена в експлоатация през 2016 г. и "Производствено-складова база“ със застроена площ 1349,81 кв. м, със степен на завършеност 90%, за която има издадено разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти. Обектът е завършен на етап "груб строеж“ по смисъла на ЗУТ;



Публичната продан е насрочена за 27 март.



"Николов и синове“ АД стартира дейността си с производствен капацитет от 7 тона месечно, който впоследствие е увеличен до 45 тона месечно. Базата в Първомай е била основен производствен център на дружеството за текстилни и технически прежди.