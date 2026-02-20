ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
ЧСИ продава голяма производствена база в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47Коментари (0)737
©
Цяла производствена база за текстилни и технически прежди в Първомай излиза на публична продан по инициатива на частен съдебен изпълнител от Пловдив Стефан Горчев.

Става дума за активите на "Николов и синове“ АД – дружество, създадено през 1999 г., което в рамките на няколко години се утвърждава като един от водещите производители в сектора у нас.

Началната цена на имота е 1 675 331,08 евро с включен ДДС, като сумата представлява 80% от определената пазарна стойност. Отделно от това, производственото оборудване се предлага за още 97 838 евро.

Парцелът е с площ 9650 кв. м и е предназначен за производствена и търговска дейност. Имотът е разположен на ул. "Бузлуджа“ № 3, като граничи от три страни с улици.

В рамките на терена са изградени няколко сгради, които са масивна сграда "Цех за пасмантерийни изделия“ със застроена площ 720 кв. м, въведена в експлоатация през 2010 г.; маасивна сграда "Склад“ със застроена площ 1066 кв. м, въведена в експлоатация през 2016 г. и "Производствено-складова база“ със застроена площ 1349,81 кв. м, със степен на завършеност 90%, за която има издадено разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти. Обектът е завършен на етап "груб строеж“ по смисъла на ЗУТ;

Публичната продан е насрочена за 27 март.

"Николов и синове“ АД стартира дейността си с производствен капацитет от 7 тона месечно, който впоследствие е увеличен до 45 тона месечно. Базата в Първомай е била основен производствен център на дружеството за текстилни и технически прежди.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал от северната част на Пловдив: Бог високо, цар далеко
10:09 / 20.02.2026
Механото се включи в международна образователна инициатива в Брюк...
23:15 / 19.02.2026
Кметът на Пловдив след обиколка в "Тракия": В града вече се усеща...
18:54 / 19.02.2026
Баща за пример! Тодор Неделев с количката и бебето на Главната
17:10 / 19.02.2026
В Пловдив оставиха в ареста двамата украинци
17:27 / 19.02.2026
Двама съвършено различни художници с обща изложба в Пловдив, обед...
15:25 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
Проблем в болница "Селена"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: