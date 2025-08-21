ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЧСИ продава 3 паркоместа и офис в нова сграда в Пловдив само за 140 000 лева
Две от паркоместата са групирани заедно с оглед целесъобразност за ползването им за достъп и се продават с обща начална цена 28 347.84 лв. (14 494.02 евро). Едното е с площ от 14,92 кв.м. и прилежащите 0,180% идеални части от общите части на сградата. Другото е с площ 14,50 кв.м., заедно със съответните 0,175% идеални части от общите части на сградата. Третото паркомясто е с площ 13.40 кв.м. и се продава заедно със съответните 0,162% идеални части от общите части на сградата. Началната тръжна цена за него е 13 599.36 лв. (6 953.24 евро).
Другият обект в същата сграда представлява офис на втория етаж с площ 74.90 кв.м., заедно с прилежащи части 1.130% от общите части на сградата. Офисът е на едно ниво, като на същия етаж няма други. Публичната продан е втора поред и се провежда след нова оценка, която е с 10% по-ниска от предходната. Обявената начална цена е 99 011.81 лв. (50 623.93 евро).
От публичната информация става известно, че имотите са били ипотекирани още през 2008 г. от собственика "Доринт билдингс" ООД, а в следващите години до 2022 г. в регистрите са вписани няколко залога и възбрани.
Интересуващите се от имотите могат да прегледат книжата в кантората на частния съдебен изпълнител Людмила Мурджанова до 9 септември 2025 г. Резултатите от търга ще бъдат обявени на 10 септември от 11 ч.
