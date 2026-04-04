След като преди десетина дни Plovdiv24.bg съобщи, че хранителната верига "Лекси" пусна килограм турски розови домати (клас 1) на цена от 8 лева за килограм или 4.09 евро, днес ще ви запознаем с друг подобен случай, само че още "по-скъп".
Магазин в квартал "Каменица" 2, намиращ се в непосредствена близост до едноименния парк, днес продаваше също турски розови домати, но Клас 2 за 10.76 лева за килограм или 5.50 евро.
Цените на основните хранителни стоки у нас навлизат в предпразничната седмица с ускорено поскъпване при традиционните великденски продукти, сочи обобщената справка на регионалните офиси за мониторинг на потребителските цени на Системата за агропазарна информация (САПИ) за четиринадесетата седмица (към 1 април) на 2026 г. Данните обхващат 28-те области в страната.
На фона на годишна инфлация от 3,3 на сто и предстоящия първи Великден в евро, потребителите посрещат празниците с 15-20 на сто по-скъпа трапеза спрямо 2025 г., посочват от САПИ.
Незнам
на 05.04.2026 г.
Стига драми, тези ги имаше и в Лидъл и изгниха на стелажа, после се опитаха да ги пуснат на 3 евро, ама беше късно от щайга ставаха 3-4 само! Иначе е интересно, как същите бяха 3-4 евро декември и януари и поради някаква причина сега се пробват на 5+ при положение, че сме април вече и би трябвало дори да са по-евтини от зимните...Ама пробват се.
onetwo
на 04.04.2026 г.
Днес купих на 1 евро от пазара, стига драми.
Гошо от Кючука
на 04.04.2026 г.
Цените с а полудели, спекулата върлува, а зализания жълтопаветник, който никой не е избирал никога, сменя шефове на тото и ВиК. Няма какво хубаво да стане с избора на Пени Бънди, която също не е избирана, ама се явява на служебен наследник на Резидента. Под шапка акъл не вирее, тва е положението.
