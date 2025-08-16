ИЗПРАТИ НОВИНА
Cafe del Mundo завладяват Античния театър в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:25
©
Световният мизикален феномен Café del Mundo идва за първи път в Пловдив. На 4 октомври дуото, известно с милионите си гледания онлайн ще се събере с Нов Симфоничен Оркестър в Антиния театър. Зрителите ще могат да се насладят на две фламенко китари, преплитащи класика, джаз, техно и етно мотиви, под диригентската палка на маестро Петко Димитров

Ян Паскал и Александър Килиан, артистите зад Café del Mundo, са покорили световните сцени със своята виртуозност и музикален почерк. Вдъхновени от легендата Пако де Лусия и съчетавайки го с елементи от съвременната поп музика като Coldplay и U2, те създават завладяващ микс от стилове. Музикалните им интерпретации варират от Бах до Дефала, демонстрирайки изключителна чувствителност и майсторство.

Името на групата, Café del Mundo, произлиза от рецензия, сравняваща тяхното изпълнение с атмосферата на легендарните "Café Cantante". След успешни съвместни проекти с Кралския филхармоничен оркестър и записи в Abbey Road Studios, Café del Mundo продължават да разширяват своята фен база по целия свят. Техните концерти премахват жанровите граници и докосват сърцата на публиката, а билетите за събитието вече могат да се закупят онлайн.







