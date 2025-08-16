ЗАРЕЖДАНЕ...
|Cafe del Mundo завладяват Античния театър в Пловдив
Ян Паскал и Александър Килиан, артистите зад Café del Mundo, са покорили световните сцени със своята виртуозност и музикален почерк. Вдъхновени от легендата Пако де Лусия и съчетавайки го с елементи от съвременната поп музика като Coldplay и U2, те създават завладяващ микс от стилове. Музикалните им интерпретации варират от Бах до Дефала, демонстрирайки изключителна чувствителност и майсторство.
Името на групата, Café del Mundo, произлиза от рецензия, сравняваща тяхното изпълнение с атмосферата на легендарните "Café Cantante". След успешни съвместни проекти с Кралския филхармоничен оркестър и записи в Abbey Road Studios, Café del Mundo продължават да разширяват своята фен база по целия свят. Техните концерти премахват жанровите граници и докосват сърцата на публиката, а билетите за събитието вече могат да се закупят онлайн.
