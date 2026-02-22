ИЗПРАТИ НОВИНА
ЦИК ще определи окончателно ръководствата на Районните избирателни комисии в Пловдив-град и Пловдив-област
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:23Коментари (0)328
©
Политическите партии не постигнаха консенсус за разпределението на ръководните позиции в Районните избирателни комисии в 16-и и 17-и многомандатни избирателни райони на Пловдив-град и Пловдив-област. Това стана ясно след проведените днес консултации от областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева във връзка с предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Комисиите и в двата избирателни района са съставени от общо 17 членове, като ръководните места са шест – председател, четирима заместници и един секретар, а останалите 11 са членове. Задължителното условие на закона е членовете на ръководството да са от различни политически сили.

Според резултатите от последните избори и на база решение на ЦИК местата в комисиите са разпределени по следния начин и за двете РИК: 5 места за коалиция "ГЕРБ–СДС“, 3 места за коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“, 2 места за ПП "Възраждане“, 2 за ПП "Движение за права и свободи – Ново начало“ и по едно място за коалиция "БСП за България“, ПП "Има такъв народ“, "Алианс за права и свободи“, ПП МЕЧ и партия "Величие“.

По време на разговорите политическите сили предложиха своите номинации за председател, заместник-председатели и секретар, но не постигнаха съгласие.

След като няма консенсус дори и за една от позициите, протоколите от политическите консултации при областния управител се изпращат в ЦИК, който ще определи окончателно ръководния състав на двете районни избирателни комисии.



