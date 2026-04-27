Административният съд в Пловдив отхвърли жалба на собственика на незаконна сграда в Пловдив срещу заповед на кмета на район "Централен" за събарянето и. Незаконният строеж е цял палат, с безброй екстри, за каквито човек не би мечтал и в най-смелите си сънища. Грандиозната постройка се намира в подножието на хълм Бунарджика, на ул. "Кап. Георги Цанев".

Собственика ще бъде помолен сам да разруши имота си, в противен случай по Закон ще бъде принудително съборен. Освен ако не се намери отново вратичка, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Историята на незаконния имот

На 30.06.2025 г. длъжностни лица в служба РСК при община Пловдив, район "Централен", извършили проверка на строеж: "Масивна жилищна сграда на посочения адрес в Пловдив, построена според УПИ II в зеленина. В резултат на проверката е съставен Констативен акт, в който е отразено, че за имота и строежа не са представени одобрен проект и разрешение за строеж, тоест сградата е незаконна.

Строителството било извършено преди края на 2000 година. За обекта било отказано узаконяване със становище на главния архитект на район "Централен" при община Пловдив, за което собственикът бил уведомен с писмо през 2006 г. Строителството тогава е описано като: "… масивна жилищна сграда със стоманобетонови плочи и греди. Измазана с дограма. Видимо обитавана. Сградата е на четири нива. Югоизточната част от най–горното ниво е с надзидан парапет (ограждащи тухлени стени) и дървен покрив. Останалата част от нивото представлява покривна тераса...“. Обектът е класиран като строеж от пета категория. Изготвена е и графична част, от която е видно разположението на констатираното незаконно строителство и неговия обем.

Каква е истината според съдебно – техническата експертиза по делото?

Строежът представлява жилищна сграда на четири етажа, къщата е с начупена форма. Разположена е в силно наклонен скален терен. Сградата има три фасади и един калкан от югозапад с друга сграда, построена в същия имот по-рано. Конструкцията е монолитна стоманобетонова. Разпределенията на отделните етажи са различни, линията на калкана е силно начупена на къси участъци. Процесната сграда в долните си два етажа е разположена на по-ниски нива от съседната и в тези етажи за граница от югозапад служат естествените скали на тепето, а не съседна конструкция.

Сградата е напълно завършена, с изпълнени ВиК и ЕЛ инсталации, обзаведени са всички помещения и се ползва по предназначение. Първият видим етаж с вход от улицата е жилищен, но той представлява втори жилищен етаж за сградата и фактически трети етаж от ниското ниво на терена в имота, където е оформен вътрешен двор за сградата. Този етаж има един гараж, три стаи - спални, коридор, дневен тракт с трапезария, баня с тоалетна и тераси.

От гаража много стръмна еднораменна стоманобетонова вита стълба води надолу към първия етаж на сградата, като преминава покрай втория етаж без функционална връзка с него. Втори етаж на сградата е първи жилищен етаж, който от страната на улицата се явява подземен. До него се достига по стълба от улицата надолу до една от терасите на жилището в етажа. Функционално включва две спални, дневна с трапезария, баня с тоалетна, кухня, самостоятелна тоалетна и тераси.

Първи етаж на сградата е изпълнен на значително по-ниско ниво от улицата, където теренът е подравнен във вид на дворно място към сградата, ограден от всички страни с високи подпорни стени и на места с плътна ограда. На първия етаж на сградата има вътрешен басейн със зала, бар и помощни помещения. Първият етаж има само една фасада - от североизток, тъй като от две от другите страни се намират скали, а от третата е сграда. От залата на басейна може да се влезе в оградения двор само през вътрешното пространство на сграда в съседния имот. През нея има връзка чрез външна стълба и към още по-ниско ниво на терена.

Върху покривната плоча над третия етаж, представляваща покривна тераса, оградена с плътни парапети от всички страни е изпълнена пристройка в източната страна, граничеща с улица, другата сграда в имота и имотната граница от север. Пристройката е монолитна със стоманобетонови колони, укрепващи тухлената зидария от трите страни. Пристройката е отворена към по-голямата площ на покривната тераса и до нея няма достъп от нито един от етажите на процесната сграда.

Нито към момента на реализация на въпросния строеж, нито към настоящия момент е налице одобрен ПУП - ЗРП, в който да е предвидено строителство на четири етажна жилищна сграда. Предназначението според УПИ е зеленина. В предходните устройствени планове от 1965г. и 1954г. също не е предвидено строителство на жилищна сграда с разположение, височина, начин и характер на застрояване от вида на съществуващата сграда.

Настоящото решение на Административния съд в Пловдив от 21.04.26г. подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

Plovdiv24.bg се свърза с кмета на район "Централен" Георги Стаменов. Той разказа, че историята тръгва миналата година след получен сигнал за незаконно строителство. Издаден и връчен на собственика е Констативен акт и заповед, които са обжалвани, а обектът е охарактеризиран като незаконно изграден. Още през 90 години сградата е построена без строителни документи. Където има незаконно строителство има заповед за събарянето му, категоричен е кметът Стаменов.

Собственикът е правил няколко опита да узакони строежа още през 90-те години, след това е искал удостоверение за търпимост, което му е било отказано. "Собственикът е известен човек в Пловдив, но не е коректно да ви казвам кой е", бе лаконичен Стаменов.

Въпреки това никой не е над закона. Бутането трябва да стане факт, след влизането в сила на решението на съда. Общината изпраща писмо до собственика за доброволно изпълнение, като самият той си премахне незаконното строителство. Ако това не стане на обекта се спира тока и водата и се преминава към принудително премахване на незаконното строителство.

Засега редът, по който се върви към премахване на сградата, е за незаконно строителство, без строителни книжа, а не за опасно строителство, поясни районният кмет.

"За съжаление има обекти в Пловдив, които в годините на прехода са изграждали без строителни книжа. Собствениците са смятали, че ще могат да ги узаконят през годините. Но Законът е еднакъв за всички и което е незаконно се премахва, без значение колко си богат и от какъв етнос си.

Подобен казус в същата зона имаше и миналата година. На Младежкия хълм също. Има и бутнати сгради. Най-голямата такава сграда, на 4 етажа, беше шумно бутната в махалата от самия неин собственик, който е виден общественик в Пловдив. След това имаше безброй жалби и преписки срещу мен, но съдът присъди всичко в моя полза и Законът бе изпълнен в пълнота", добави Георги Стаменов.