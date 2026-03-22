Автор: Георги Кирилов 18:53

За изключително рискована маневра съобщи шофьор в социалната мрежа Фейсбук днес. Ситуацията се е разиграла на пътя Асеновград - Смолян.



Докато дълга колона от автомобили е изчаквала на място, забързан водач на кола с хасковска регистрация Х5955КА е предприел опасно изпреварване на няколко автомобила.



"45-минутна, едва пълзяща колона между Наречен и Бачково. Нито едно изпреварване през цялото време освен Х5955КА. Със съответния поздрав към всички балъци, спазващи правилата", казва шофьорът, чийто видеорегистратор е заснел нарушението.



Освен всичко останало единият от пътниците е показал неприличен жест на останалите участници в движението.