Дебютната детска книга "Облакът, който остава“ на Михаела Ангелова, издадена от punkt.studio, е сред двете български заглавия, селектирани за престижната изложба The BRAW Amazing Bookshelf в рамките на Международния панаир на детската книга в Болоня. Това е първият случай, в който българско издателство е включено в тази специална селекция.

Изложбата The BRAW Amazing Bookshelf представя най-впечатляващите издания от целия свят. За настоящото издание са подбрани 150 книги, избрани сред над 4000 кандидатури, което поставя селекцията в изключително конкурентен международен контекст.

"Облакът, който остава“ е детска книга, която разглежда темите за емоционалните промени, тъгата и възстановяването след трудни моменти. Изданието използва формата на лепорело (хармоника), която визуално и концептуално подчертава идеята за цикличност в природата и човешкия вътрешен свят.

Авторката Михаела Ангелова е родена в Пловдив. Завършва специалност "Книга, илюстрация и печатна графика“ в Националната художествена академия, като част от обучението си прекарва в LUCA School of Arts в Брюксел. От 2017 г. работи като графичен дизайнер и илюстратор в punkt.studio. "Облакът, който остава“ е нейното първо самостоятелно детско издание.

В селекцията е включена и книгата "Ключовете и ключалките“ на Зорница Христова и Албена Лимони.

"Облакът, който остава“ се предлага в офиса на punkt.studio на ул. "Отец Паисий“ 36 в Пловдив, както и чрез имейл office@punkt.studio.

В София книгата може да бъде намерена в: Avrtikl, Fox Book Café, Махала, Музейко и Gifted, както и в DRAKA.

Книгата е реализирана с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“ по програма "Дебюти“.