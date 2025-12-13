© виж галерията Сериозни и дълбоки дупки по републиканския път между село Крумово и Асеновградско шосе създават реална опасност за всички участници в движението. За да ги избегнат, шофьорите често навлизат в насрещното платно, което вече е довело до опасни ситуации. По думите на читатели на Plovdiv24.bg, вчера е било предотвратено челно сблъскване на косъм именно заради опит за заобикаляне на дупките.



Пътят е особено рисков при дъждовно време, когато неравностите се пълнят с вода и стават трудно забележими. Отсечката се използва ежедневно не само от жителите на Крумово, но и от хора от Ягодово и Катуница, които пътуват към Пловдив и летище Пловдив.



Въпреки че става въпрос за републикански път с разрешена скорост 90 км/ч, към момента липсват както ремонтни дейности, така и предупредителни знаци или временно ограничение на скоростта. Местните жители и шофьори питат: защо трябва да се чака тежък инцидент или човешка жертва, за да се вземат елементарни мерки за безопасност?